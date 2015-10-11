重温稿-美国债市：较长期公债价格上涨，因多位联储官员暗示仍有可能在今年升息

* 长债收益率一度触及约两周高位

* 明年升息将令联储达到通胀目标－埃文斯

* 联储决策者杜德利和洛克哈特暗示联储仍可能在今年升息

* 美国债市下周一因假期休市

路透纽约10月9日 - 美国较长期公债价格周五上涨，交投清淡，走势反复，因多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员暗示仍有可能在今年稍后升息，即便9月非农就业报告疲弱。

交易商表示，纽约联储总裁杜德利、芝加哥联储总裁埃文斯和亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话令投资人看好较长期公债，看淡短期公债，形成“收益率曲线趋平”的交易。

“这再度确认仍有计划在今年年底升息，”John Hancock Asset Management美国公债交易部门主管谈及美联储官员讲话时指出。

“基于我的预估，我是预计会在今年升息，”纽约联储总裁杜德利向CNBC表示，但他补充说，这是基于美联储决策者的预期，从目前到12月还会有大量数据，所以这并非承诺。

以鸽派立场着称的洛克哈特表达了类似观点，淡化了升息时机的重要性。

“尽管较之其他同僚，我倾向于稍晚升息，但首次升息的具体时间对我来说不太重要，更重要的是联邦基金利率在整个货币政策正常化过程中的轨迹，”芝加哥联储总裁埃文斯在一次讲话中说。

由于联储官员暗示今年可能升息，交易商增加了收益率曲线趋平的交易仓位，减持了短债，增持了长债。

两年期公债收益率 小涨至0.641%，接近一周最高水准，五年期公债收益率 升0.4个基点，报1.403%，此前触及约一周半最高水准。

指标10年期公债 价格转跌为升，上扬4/32，收益率报2.093%，较周四尾盘跌1.5个基点。

10年期公债收益率盘中短暂涨至约两周最高2.138%，自一周前触及4月来最低水准后升了约10个基点。

30年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.924%，较周四尾盘跌2.2个基点，盘中一度触及2.970%的两周高位。

美国债市下周一将因哥伦布日休市一天。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-) 0.641

五年期公债 99-29/32 (+) 1.398

10年期公债 99-07/32 (+05/32) 2.090

30年期公债 99-02/32 (+15/32) 2.922(完)

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