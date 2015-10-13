美国债市：公债价格上涨，受助于经济成长担忧和押注美联储推迟升息

* 中国9月进口数据重燃对全球成长的忧虑

* 预计美国通胀低迷，支撑公债价格

* 美联储推迟升息预期扶助公债价格走高

路透纽约10月13日 - 美国公债价格周二上涨，因中国9月进口大幅下挫的数据重燃对全球成长的担忧，市场仍然预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在明年而不是今年升息，这对公债价格起到支撑作用。

世界第二大经济体－中国9月进口下降20%，使分析师对该国受困的贸易领域能否有回升迹象意见分歧，这重燃了对全球经济成长的担忧。

“今天是避险交易的一个例子，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公债交易负责人Charles Comiskey称，“我们是全球数据的奴隶。”他指出，中国进口数据是避险的美国公债需求的主要驱动力。

收益率维持在10月8日触及的低点之上，当时美联储发布的9月会议记录表明，决策者对外围市场振荡信号不确定，但相信没有“实质性”改变经济前景。

利率期货显示，交易商预计2006年后的第一次升息将最早发生在2016年3月的美国联邦公开市场委员会会议上。

分析师称，美联储委员布雷纳德周一发表的讲话，维护了采取缓慢行动的立场，强化了升息时间推迟的预期。美国债市周一因哥伦布日休市了一天。

分析师称，油价的疲弱也暗示通胀将走低。

预计通胀将保持在美联储2%目标之下也强化了推迟升息的观点，协助推高了最易受利率影响的短期公债价格。

“油价低迷，低油价对通胀的影响将令美联储在更长时间内保持观望态度，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)利率策略全球主管David Keeble称。

分析师称，交易商在等待将于周三公布的美国9月生产者物价指数(PPI)，以及周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。

30年期公债 价格上涨21/32，收益率报2.89%，上周五尾盘为2.93%。

指标10年期公债 价格上扬13/32，收益率报2.05%，上周五尾盘为2.10%。

三年期公债收益率 涨3/32，收益率报0.92%，上周五尾盘为0.96%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+01/32) 0.625

五年期公债 100-02/32 (+07/32) 1.362

10年期公债 99-17/32 (+13/32) 2.055

30年期公债 99-20/32 (+21/32) 2.895(完)

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