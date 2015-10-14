美国债市：公债收益率走低，因美国数据支持联储明年升息的观点

* 美国公债收益率触及逾一周最低

* 美国9月零售销售和PPI数据弱于预期

* 中国通胀数据疲弱，支持美联储2016年升息的观点

路透纽约10月14日 - 美国公债收益率周三跌至逾一周最低，因美国零售销售和生产者物价(PPI)数据不及预期，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟至明年才升息的观点。

美国商务部称，9月零售销售小幅增长0.1%，低于接受汤森路透调查的分析师预期的增长0.2%。另一项数据显示，生产者物价(PPI)9月录得八个月最大降幅，表明重新出现通胀下滑的苗头。

利率期货周三的表现暗示，交易商预计美联储将在明年3月的会议上升息。联储自2006年以来首次升息预计将打压公债价格。

“投资者普遍认为低利率环境可能保持更长时间，”Samson Capital Advisors的首席投资长Jonathan Lewis表示

美国两年期公债收益率触及10月2日以来最低0.5567%，两年期公债是最易受美联储升息影响的短期公债之一。七年期公债收益率也触及10月2日以来最低1.6530%。

美国30年期和10年期公债收益率触及10月5日以来最低2.8367%和1.9788%。指标10年期公债收益率势将录得逾三周来最大单日跌幅。

分析师还表示，交易商认为，数据显示9月中国消费者通胀降幅超预期支持了美联储将保持低利率更长时间的预期。

“中国经济状况对美国成长和通胀有外溢影响，”瑞银美国利率策略师Matthias Rusinski表示，因此中国的通胀数据可能促使交易商预计美联储将推迟升息。

美国30年期公债价格 尾盘上扬1-4/32，收益率报2.84%，周二尾盘报2.90%。指标10年期公债价格 尾盘上扬21/32，收益率从周二尾盘的2.06%回落至1.98%。

美国两年期公债价格 尾盘上扬4/32，收益率报0.56%，周二尾盘报0.63%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+04/32) 0.557

五年期公债 100-15/32 (+13/32) 1.277

10年期公债 100-06/32 (+21/32) 1.981

30年期公债 100-23/32(+1-05/32) 2.839(完)

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