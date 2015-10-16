美国债市：公债收益率小涨，因美国8月工业生产数据被上修

* 美国8月工业生产数据被上修

* 数据支持今年升息的可能性

* 收益率势将周度下跌

路透纽约10月16日 - 美国公债收益率周五小涨，此前数据显示美国8月工业生产被上修，这支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍有可能在12月升息的预期，但市场信心不足限制了收益率的升势。

数据显示，美国8月工业生产从下滑0.4%上修至下滑0.1%，这被视为利多迹象，并支撑美联储在12月升息的预期。

“当数据显示制造业可能没有那么疲弱，或下滑没那么严重，这就会导致短债遭抛售，”Pioneer Investments投资组合经理人Michael Temple表示。短债最易受美联储升息影响。

“投资人对美联储可能在短期内采取利率行动的预期再度升温，”他还表示。

不过Temple称，8月美国职位空缺数据限制了收益率的升幅。该数据显示，8月经季节调整职位空缺降至537万个，低于路透访查分析师预估的562.5万。

周五利率期货走势显示，交易商预计美联储自2006年来首次升息最早也要等到2016年3月。

公债收益率升幅不大，仍在近期交投区间内。分析师还称美国公债市场成交低迷。

交易商在周末前不愿大举作空美债，法国农业信贷利率衍生品策略师Jonathan Rick表示。

本周，两年期至30年期美国公债收益率势将小跌，之前一周为上涨。

美国30年期公债 价格下跌4/32，收益率报2.88%，周四尾盘报2.87%。三年期公债 价格跌1/32，收益率报0.90%，周四尾盘报0.89%。五年期公债 价格下跌2/32，收益率报1.35%，周四尾盘报1.33%。

指标10年期公债 价格下滑3/32，收益率从周四尾盘的2.02%升至2.03%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-01/32) 0.609

五年期公债 100-04/32 (-03/32) 1.350

10年期公债 99-23/32 (-03/32) 2.032

30年期公债 99-30/32 (-05/32) 2.878(完)

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