美国债市：疲弱数据公布后公债价格持稳，欧洲央行购债提振需求

* 纽约联储制造业指数和美国工业生产数据令人失望 * 欧洲央行总裁德拉吉称将全面落实QE计划 * 美联储褐皮书显示经济继续扩张 路透纽约4月15日 - 美国公债价格周三基本持平，因稍早公布的经济 数据不及预期，使有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息的 押注增加。 3月美国工业生产录得逾两年半最大单月降幅，部分因油气井钻探活 动骤降，凸显油价回落和美元走强对经济造成的负面影响。 “数据较为疲软，多多少少与恶劣天气有关。这在一定程度上支撑了 公债市场，”法国农业信贷银行美国公债交易部主管Dan Mulholland表示。 纽约联储公布的数据显示，4月纽约州制造业活动意外萎缩，该数据 连续第三个月转弱，因新订单增幅降至数年低位。 美联储周三公布的褐皮书称，2月中到3月底期间，美国经济活动继续 扩张，但美元走强和油价回落影响制造业活动。 指标10年期公债价格 持稳，收益率报1.90%，稍早跌至1.87 %的低位。 首季包括3月就业报告在内的经济数据转弱，使市场对美联储首次升 息时间的预期被推后。 “多数人将升息预期从之前的6月推迟，目前为最早在9月，还有可能 是12月，甚至是明年，取决于最新的经济数据，”Mulholland说。 欧洲央行的宽松货币政策拖累欧元区公债收益率下跌至纪录低位，这 也提振对收益率较高的美国公债的需求。 “欧洲央行刚刚开始执行量化宽松(QE)计划，这是推动美国公债的最 大动因，我认为只要美联储开始行动，公债市场将会受创，”ED&F Man C apital Markets的利率和信贷交易部主管Tom di Galoma表示。 德国10年期公债收益率 周三跌至纪录低位0.10%。 欧洲央行总裁德拉吉周三称，预计央行将全面落实1万亿欧元的购债 计划。 -----------------------1841 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-32/32 (+01/32) 0.504 五年期公债 100-07/32 (+02/32) 1.328 10年期公债 100-29/32 (+01/32) 1.900 30年期公债 98-26/32 (-07/32) 2.557(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] nL2N0XC24P (编译 母红; 审校 利棣儿)