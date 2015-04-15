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债券 | 2015年 4月 16日 星期四 03:19 BJT

美国债市：疲弱数据公布后公债价格持稳，欧洲央行购债提振需求

* 纽约联储制造业指数和美国工业生产数据令人失望
    * 欧洲央行总裁德拉吉称将全面落实QE计划
    * 美联储褐皮书显示经济继续扩张

    路透纽约4月15日 - 美国公债价格周三基本持平，因稍早公布的经济
数据不及预期，使有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息的
押注增加。
   
    3月美国工业生产录得逾两年半最大单月降幅，部分因油气井钻探活
动骤降，凸显油价回落和美元走强对经济造成的负面影响。
    
    “数据较为疲软，多多少少与恶劣天气有关。这在一定程度上支撑了
公债市场，”法国农业信贷银行美国公债交易部主管Dan
Mulholland表示。
    
    纽约联储公布的数据显示，4月纽约州制造业活动意外萎缩，该数据
连续第三个月转弱，因新订单增幅降至数年低位。
    
    美联储周三公布的褐皮书称，2月中到3月底期间，美国经济活动继续
扩张，但美元走强和油价回落影响制造业活动。
    
    指标10年期公债价格 持稳，收益率报1.90%，稍早跌至1.87
%的低位。 
    
    首季包括3月就业报告在内的经济数据转弱，使市场对美联储首次升
息时间的预期被推后。
    
    “多数人将升息预期从之前的6月推迟，目前为最早在9月，还有可能
是12月，甚至是明年，取决于最新的经济数据，”Mulholland说。

    欧洲央行的宽松货币政策拖累欧元区公债收益率下跌至纪录低位，这
也提振对收益率较高的美国公债的需求。

    “欧洲央行刚刚开始执行量化宽松(QE)计划，这是推动美国公债的最
大动因，我认为只要美联储开始行动，公债市场将会受创，”ED&F Man C
apital Markets的利率和信贷交易部主管Tom di Galoma表示。
    
    德国10年期公债收益率 周三跌至纪录低位0.10%。 
    
    欧洲央行总裁德拉吉周三称，预计央行将全面落实1万亿欧元的购债
计划。
    
       -----------------------1841 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-32/32   (+01/32)     0.504
    五年期公债      100-07/32  (+02/32)     1.328
    10年期公债     100-29/32  (+01/32)     1.900
    30年期公债     98-26/32   (-07/32)     2.557(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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