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债券 | 2015年 4月 17日 星期五 03:30 BJT

美国债市：公债价格小幅收涨，数据参差使美国成长前景如雾里看花

* 多数年期的公债收盘基本持平，盘中交投震荡
    * 关注周五公布的消费者物价数据

    路透纽约4月16日 - 多数年期的美国公债收益率周四小幅走低，盘中
走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国经济数据，并担忧希腊与债权人间
的僵持局面。

    公债价格近几周上扬，因3月就业报告和其他数据弱于预期，直指成
长放缓，预计这将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟升息。
    
    不过，投资者不愿大举持有公债头寸，因存在一旦经济在疲弱的第一
季之后反弹，公债收益率可能攀升的风险。
    
    “所有人对经济的看法都很悲观，目前的风险为上行，”道明证券驻
纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
    
    指标10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报1.88%，稍
早升至1.92%。

    美联储副主席费舍尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访
时称，美国经济正在反弹，他看到薪资压力正在上升，将推动通胀升向联
储设定的2%目标的迹象。他的讲话推动公债收益率攀升。
    
    费城联储的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动加速。
    
    在周五美国消费者物价指数公布前，部分投资者对买入公债感到不安
。市场认为，低通胀使美联储升息的能力复杂化，尽管之前两个月的CPI
数据均超过预期，并促使投资者卖出公债。

    “在CPI数据公布前，没人愿意入市买入，以防数据出现意外，再度
超过预期，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。
    
    “公债价格刚一上涨，人们又开始卖出。”
    
    亚特兰大联储总裁洛克哈特周四称，他支持在今年稍后而非在6月升
息，因今年前几个月的数据喜忧参半。
    
    公债收益率曲线也变陡，因投资者仍对希腊局势持谨慎态度。国际形
势的不确定也是促使美联储推迟升息的原因之一。
    
    “希腊局势仍是市场的担忧之一，”法国兴业银行驻纽约的美国公债
交易员Sean Murphy表示。
    
    五年期与30年期公债收益率差 扩阔至126个基点，为4
月6日以来最阔水平。　
 
       -----------------------1844 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-01/32  (+01/32)     0.484
    五年期公债      100-13/32  (+05/32)     1.293
    10年期公债     101-03/32  (+06/32)     1.879
    30年期公债     98-27/32                2.556(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 母红; 审校 李军)

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