美国债市：公债价格小幅收涨，数据参差使美国成长前景如雾里看花

* 多数年期的公债收盘基本持平，盘中交投震荡 * 关注周五公布的消费者物价数据 路透纽约4月16日 - 多数年期的美国公债收益率周四小幅走低，盘中 走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国经济数据，并担忧希腊与债权人间 的僵持局面。 公债价格近几周上扬，因3月就业报告和其他数据弱于预期，直指成 长放缓，预计这将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)推迟升息。 不过，投资者不愿大举持有公债头寸，因存在一旦经济在疲弱的第一 季之后反弹，公债收益率可能攀升的风险。 “所有人对经济的看法都很悲观，目前的风险为上行，”道明证券驻 纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 指标10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报1.88%，稍 早升至1.92%。 美联储副主席费舍尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访 时称，美国经济正在反弹，他看到薪资压力正在上升，将推动通胀升向联 储设定的2%目标的迹象。他的讲话推动公债收益率攀升。 费城联储的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动加速。 在周五美国消费者物价指数公布前，部分投资者对买入公债感到不安 。市场认为，低通胀使美联储升息的能力复杂化，尽管之前两个月的CPI 数据均超过预期，并促使投资者卖出公债。 “在CPI数据公布前，没人愿意入市买入，以防数据出现意外，再度 超过预期，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。 “公债价格刚一上涨，人们又开始卖出。” 亚特兰大联储总裁洛克哈特周四称，他支持在今年稍后而非在6月升 息，因今年前几个月的数据喜忧参半。 公债收益率曲线也变陡，因投资者仍对希腊局势持谨慎态度。国际形 势的不确定也是促使美联储推迟升息的原因之一。 “希腊局势仍是市场的担忧之一，”法国兴业银行驻纽约的美国公债 交易员Sean Murphy表示。 五年期与30年期公债收益率差 扩阔至126个基点，为4 月6日以来最阔水平。 -----------------------1844 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.484 五年期公债 100-13/32 (+05/32) 1.293 10年期公债 101-03/32 (+06/32) 1.879 30年期公债 98-27/32 2.556(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 母红; 审校 李军)