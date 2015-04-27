更正-美国债市：公债价格基本持稳，两年期公债标售需求疲弱

(因英文原文有误，内文第三段Tannuzzo所在的公司应为“Columbia Threadneedle Investments”，非“Columbia Management”)
* 希腊公债收益率回落，因希腊重组债务磋商团队
* 260亿美元两年期公债标售需求疲弱
* 美联储的温和立场料将限制公债收益率升幅
路透纽约4月27日 - 美国公债价格周一基本持稳，因有消息暗示希腊与债权人的债务磋商可能取得进展，这抵消了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暗示有意保持近零利率的预期对公债的提振。
自美国联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议后，美国公债市场困于狭窄区间内，指标公债收益率陷于宽幅为0.21个百分点的区间内。
“感觉市场缺乏方向。所有人都预计美联储将会按兵不动，”Columbia Threadneedle Investments的资产组合经理Gene Tannuzzo表示。
公债价格周一稍早回落，受累于交易商缩减避险美国公债和德债的头寸，因有关希腊总理重组债务磋商团队的消息打压希腊公债收益率走低。
市场认为，希腊政府此举是为了在6月“弹尽粮绝”前与债权人达成改革换贷款协议。
拖累公债价格走低的另一个原因是投资者为260亿美元两年期公债标售预留空间。本周财政部将标售900亿美元公债。
今日标售的两年期公债 将于2017年4月到期，得标利率为0.5400%，与1月标售时的水平相若，但数据显示，投资者购买公债的规模低于3月标售时的水平。
财政部还将在周二标售150亿美元两年期通膨保值公债(TIPS)，和350亿美元五年期公债 ，周三标售290亿美元七年期公债 。
公债价格盘初的跌势消退，因在为期两日的美联储政策会议周二开始举行前，交易商不愿大举押注。
分析师预计，美联储的政策立场将不会改变，因近期公布的美国经济数据弱于预期，且美元走强抑制了出口活动。
在美联储暗示将开始升息前，希腊能否留在欧元区的前景将成为左右美国公债收益率的主要因素。
10年期希腊公债收益率 下跌0.5个百分点，至12.06%，距离近两年半峰值不远。
欧元区二线公债收益率走低引发少量低风险美国公债和德债的卖盘。
指标10年期美国公债价格 下跌2/32，收益率报1.924%，较周五上扬0.7个基点。10年期德债 收益率小涨至0.16%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.520
五年期公债 100-05/32 (-03/32) 1.340
10年期公债 100-22/32 (-02/32) 1.924
30年期公债 97-21/32 (+03/32) 2.614(完)
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(编译 母红; 审校 李军)