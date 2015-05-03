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债券 | 2015年 5月 4日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债价格下滑，创两个月最大单周跌幅

* 投资人重新思考全球低收益率的观点
    * 交易商未受美国制造业和建筑数据不及预期的影响
    * 指标公债收益率本周升幅为3月初来最大
    * 4月美国公债跌0.53%，3月为上涨－巴克莱

    路透纽约5月1日 - 美国公债价格周五下滑，本周债市表现为两个月
内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步出脱债市多头押
注。
    
    交易商未受美国制造业和建筑支出数据逊于预期的影响。
    
    自4月中，投资人已经减持美国公债仓位，因大量债券供应以及对欧
洲的悲观情绪减弱，令美债、德债和英债的避险吸引力降低。
    
    “欧洲的基本面出现改善，市场认识到这一点，”全球最大资产管理
公司贝莱德固定收益部门首席投资策略师Jeffrey Rosenberg表示。
    
    指标10年期公债收益率 升7.5个基点，报2.119%，此前触
及近七周最高的2.124%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。
    
    德国10年期公债收益率 本周跳升近21个基点，根据路透
数据，这是2013年6月来最大周度升幅。
    
    今日为5月1日假期，主要欧洲市场休市，此间市场成交清淡。
    
    巴克莱编撰的数据显示，4月美国公债跌0.53%，3月为升0.63%。
    
    希腊仍未和国际金主达成协议，且投资人认为美联储至少要等到9月
才会结束近零利率，这限制了对美国公债的卖压。
    
    在美国经济首季仅增长0.2%后，投资人和美联储的货币政策制定者密
切关注经济反弹的迹象。
    
    美国供应管理协会(ISM)表示，4月制造业指数持平在51.5，追平3月
所创的22个月低点，分析师原本预估为52.0。
    
    政府公布，3月建筑支出下滑0.6%，至9月来最低，分析师原本预估增
加0.5%。
    
    这些疲弱的数据被密歇根大学消费者信心指数所抵消。4月密歇根大
学消费者信心指数终值为95.9，高于3月的93.0。4月美国汽车销售也高于
3月。
 
       -----------------------1905 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-25/32   (-02/32)     0.607
    五年期公债      99-12/32   (-10/32)     1.507
    10年期公债     98-31/32   (-21/32)     2.117
    30年期公债     93-16/32 (-1-13/32)     2.824(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)

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