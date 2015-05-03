重温稿-美国债市：公债价格下滑，创两个月最大单周跌幅

* 投资人重新思考全球低收益率的观点 * 交易商未受美国制造业和建筑数据不及预期的影响 * 指标公债收益率本周升幅为3月初来最大 * 4月美国公债跌0.53%，3月为上涨－巴克莱 路透纽约5月1日 - 美国公债价格周五下滑，本周债市表现为两个月 内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步出脱债市多头押 注。 交易商未受美国制造业和建筑支出数据逊于预期的影响。 自4月中，投资人已经减持美国公债仓位，因大量债券供应以及对欧 洲的悲观情绪减弱，令美债、德债和英债的避险吸引力降低。 “欧洲的基本面出现改善，市场认识到这一点，”全球最大资产管理 公司贝莱德固定收益部门首席投资策略师Jeffrey Rosenberg表示。 指标10年期公债收益率 升7.5个基点，报2.119%，此前触 及近七周最高的2.124%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。 德国10年期公债收益率 本周跳升近21个基点，根据路透 数据，这是2013年6月来最大周度升幅。 今日为5月1日假期，主要欧洲市场休市，此间市场成交清淡。 巴克莱编撰的数据显示，4月美国公债跌0.53%，3月为升0.63%。 希腊仍未和国际金主达成协议，且投资人认为美联储至少要等到9月 才会结束近零利率，这限制了对美国公债的卖压。 在美国经济首季仅增长0.2%后，投资人和美联储的货币政策制定者密 切关注经济反弹的迹象。 美国供应管理协会(ISM)表示，4月制造业指数持平在51.5，追平3月 所创的22个月低点，分析师原本预估为52.0。 政府公布，3月建筑支出下滑0.6%，至9月来最低，分析师原本预估增 加0.5%。 这些疲弱的数据被密歇根大学消费者信心指数所抵消。4月密歇根大 学消费者信心指数终值为95.9，高于3月的93.0。4月美国汽车销售也高于 3月。 -----------------------1905 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-02/32) 0.607 五年期公债 99-12/32 (-10/32) 1.507 10年期公债 98-31/32 (-21/32) 2.117 30年期公债 93-16/32 (-1-13/32) 2.824(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)