美国债市：公债价格下滑，因全球债市遭抛售及苹果发债

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
* 全球债市遭抛售，美国公债收益率创今年高位
* 苹果和壳牌发售180亿美元公司债，同美国公债抢夺资金
* 交易商静待美国就业数据
路透纽约5月6日 - 美国公债价格周三下滑，受全球公债市场遭抛售，推动公债收益率升至今年高位打压，且苹果 和荷兰皇家壳牌 大规模发债。
较长期公债跌幅最大，指标30年期公债收益率逼近3%，为12月5日来首见。10年期公债收益率触及3月9日来最高。
部分因油价反弹缓和通缩压力，欧洲等全球其他地区的公债价格大跌，拖累美债扩大跌幅。
德国10年期公债收益率 触及今年最高的略低于0.6%，上月该收益率刚触及0.05%的纪录低点。欧洲许多其他国家公债收益率也创下今年高位。
科技巨擘苹果和石油巨擘荷兰皇家壳牌发售公司债，也拖累美国公债表现。
苹果宣布发售80亿美元公司债，为派息和股份回购筹集。该公司30年期公司债收益率较美国长债收益率高140-145个基点。
壳牌发售100亿美元公司债，为该公司自2013年来首次涉足公司债市场。
美国民间就业报告以及生产率数据不及预期，限制了美债的跌幅。数据巩固了对美联储不会在6月货币政策会议上升息的预期。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加16.9万人，为2014年1月以来最低增幅，且远低于分析师预期的增加20.0万人。
另外，美国劳工部公布，首季非农生产率按年下降1.9%，去年第四季的降幅为2.1%。这是自2006年以来首次出现连续两个季度按年下跌的情况。
“数据转差今日没有给市场带来多少提振，”Action Economics董事总经理Kim Rupert表示，“ADP就业数据颇为令人失望，生产率数据也不太好。但美国公债就是无法获得支撑。”
周五前，公债价格可能将保持疲弱，周五美国政府将发布月度就业报告，交易商希望从中看清美国经济前景以及美联储何时将开始升息。
10年期公债 跌16/32，收益率报2.2341%，盘中高见2.252%，30年期公债 跌1-12/32，收益率报2.9819%，日高报2.996%。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-