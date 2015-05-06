美国债市：公债价格下滑，因全球债市遭抛售及苹果发债

* 全球债市遭抛售，美国公债收益率创今年高位

* 苹果和壳牌发售180亿美元公司债，同美国公债抢夺资金

* 交易商静待美国就业数据

路透纽约5月6日 - 美国公债价格周三下滑，受全球公债市场遭抛售，推动公债收益率升至今年高位打压，且苹果 和荷兰皇家壳牌 大规模发债。

较长期公债跌幅最大，指标30年期公债收益率逼近3%，为12月5日来首见。10年期公债收益率触及3月9日来最高。

部分因油价反弹缓和通缩压力，欧洲等全球其他地区的公债价格大跌，拖累美债扩大跌幅。

德国10年期公债收益率 触及今年最高的略低于0.6%，上月该收益率刚触及0.05%的纪录低点。欧洲许多其他国家公债收益率也创下今年高位。

科技巨擘苹果和石油巨擘荷兰皇家壳牌发售公司债，也拖累美国公债表现。

苹果宣布发售80亿美元公司债，为派息和股份回购筹集。该公司30年期公司债收益率较美国长债收益率高140-145个基点。

壳牌发售100亿美元公司债，为该公司自2013年来首次涉足公司债市场。

美国民间就业报告以及生产率数据不及预期，限制了美债的跌幅。数据巩固了对美联储不会在6月货币政策会议上升息的预期。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加16.9万人，为2014年1月以来最低增幅，且远低于分析师预期的增加20.0万人。

另外，美国劳工部公布，首季非农生产率按年下降1.9%，去年第四季的降幅为2.1%。这是自2006年以来首次出现连续两个季度按年下跌的情况。

“数据转差今日没有给市场带来多少提振，”Action Economics董事总经理Kim Rupert表示，“ADP就业数据颇为令人失望，生产率数据也不太好。但美国公债就是无法获得支撑。”

周五前，公债价格可能将保持疲弱，周五美国政府将发布月度就业报告，交易商希望从中看清美国经济前景以及美联储何时将开始升息。