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债券 | 2015年 5月 8日 星期五 04:20 BJT

美国债市：公债价格上涨，收益率从今年高位回落

* 长债在连跌后今日表现最佳

* 股市忧虑刺激对公债的买盘

* 交易商等待周五美国就业报告

路透纽约5月7日 - 美国公债价格周四上涨，结束八日跌势，之前连跌中30年期公债收益率被推高至3%之上，为今年首次。

长债涨幅最大，30年期公债 价格涨幅远超一个大点，此前欧债多日跌势告终。

R.W. Pressprich & Co公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示，德债等其他欧洲公债收益率回落提振美国公债。

指标德国10年期公债 收益率周四一度升至0.796%，之后回落至0.581%，因全球债市颓势缓和。

“这可能是德国公债收益率的短期高位，”Federated Investors投资组合经理人兼策略师Donald Ellenberger表示，“如果这是德债短期内将回稳的信号，那么这可能是美债市场长债压力有所减轻的另一个原因。”

在欧洲央行开始货币刺激措施带动指标欧洲公债价格上扬后，油价大涨缓和了通缩忧虑，指标欧债收益率大幅反弹。

交易商表示，美国公债也得益于日本投资人在假日后回场，且没有苹果 等企业的大规模发债。本周稍早大量公司债供应促使市场抛售公债。

“市场呈现超卖，”Milstein表示，“我们守住了重要水准，比如10年期公债收益率的2.25%，市场出现一些逢低承接买盘。”

指标10年期公债 升16/32，收益率报2.2818%，30年期公债收益率报2.9105%，价格大涨1-14/32，稍早该收益率高见3.038%。

政府数据显示，上周美国初请失业金人数小幅增加，仍接近15年低点，公债对此无甚反应。

数据可能暗示美国就业市场进一步增强，周五美国将公布4月就业报告，通常会在债市引起大的行情，且可能对准备结束近零利率的美联储至关重要。

“明日的数据将至关重要，可能为市场重新确立方向。”Milstein称。(完)
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