美国债市：公债价格上涨，收益率从今年高位回落

更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
* 长债在连跌后今日表现最佳
* 股市忧虑刺激对公债的买盘
* 交易商等待周五美国就业报告
路透纽约5月7日 - 美国公债价格周四上涨，结束八日跌势，之前连跌中30年期公债收益率被推高至3%之上，为今年首次。
长债涨幅最大，30年期公债 价格涨幅远超一个大点，此前欧债多日跌势告终。
R.W. Pressprich & Co公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示，德债等其他欧洲公债收益率回落提振美国公债。
指标德国10年期公债 收益率周四一度升至0.796%，之后回落至0.581%，因全球债市颓势缓和。
“这可能是德国公债收益率的短期高位，”Federated Investors投资组合经理人兼策略师Donald Ellenberger表示，“如果这是德债短期内将回稳的信号，那么这可能是美债市场长债压力有所减轻的另一个原因。”
在欧洲央行开始货币刺激措施带动指标欧洲公债价格上扬后，油价大涨缓和了通缩忧虑，指标欧债收益率大幅反弹。
交易商表示，美国公债也得益于日本投资人在假日后回场，且没有苹果 等企业的大规模发债。本周稍早大量公司债供应促使市场抛售公债。
“市场呈现超卖，”Milstein表示，“我们守住了重要水准，比如10年期公债收益率的2.25%，市场出现一些逢低承接买盘。”
指标10年期公债 升16/32，收益率报2.2818%，30年期公债收益率报2.9105%，价格大涨1-14/32，稍早该收益率高见3.038%。
政府数据显示，上周美国初请失业金人数小幅增加，仍接近15年低点，公债对此无甚反应。
数据可能暗示美国就业市场进一步增强，周五美国将公布4月就业报告，通常会在债市引起大的行情，且可能对准备结束近零利率的美联储至关重要。
“明日的数据将至关重要，可能为市场重新确立方向。”Milstein称。(完)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易