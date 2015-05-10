重温稿-美国债市：公债收益率下滑，因4月就业报告助燃对联储推迟升息的预期

* 美国公债价格连升第二日，之前连跌
* 就业数据料压制美联储6月升息预期
路透纽约5月8日 - 美国公债价格周五上涨，受助于美国4月就业数据有好有坏，这助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将要等到今年晚些时候才开始升息的预期。
公债价格连涨第二日，多数升幅是在美国政府公布4月就业岗位增幅大致符合预期后录得的，周四前公债价格连挫八个交易日。
美国4月非农就业岗位增加22.3万，略低于路透访查分析师预估的22.4万。失业率降至5.4%，接近七年低点。不过薪资增幅不及预期。
分析师和交易商表示，3月非农就业岗位增幅由之前公布的12.6万大幅下修至8.5万，显示的疲弱程度料不会令美联储在早至6月就升息。
“就业数据显示目前处于‘理想经济状态’，令美联储能够等更久一些才升息，因此投资人对重新买入建立一些敞口放心了一些，”加拿大丰业银行美国利率部门主管Guy Haselmann表示。
“市场将数据解读为美联储不会在6月升息，”D.A. Davidson固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。
根据利用联邦基金利率期货追踪利率预期的CME FedWatch，交易商认为今年12月升息的机率由61%降至51%。
Haselmann还表示，公债市场还得益于没有苹果 等企业的大规模发债及欧洲公债收益率回稳。本周稍早大量公司债供应促使市场抛售公债。
德国10年期公债 收益率跌6个基点，报0.54%，周四一度逼近0.80%。上月10年期德债收益率创下0.05%的纪录低点。
指标10年期公债 升9/32，收益率报2.1496%，30年期公债 收益率报2.9006%，价格涨4/32，本周稍早该收益率突破3%，为今年首次。(完)