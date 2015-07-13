美国债市：公债收益率上涨，因希腊达成债务协议及大量公司债进场

* 希腊达成债务协议令公债避险买盘减少

* 在上周五叶伦发表对通胀强硬的讲话后，市场聚焦美联储

* CVS大规模公司债发售令公债市场承压

路透纽约7月13日 - 美国公债收益率周一上涨，此前希腊同欧元区领导人达成协议，可能能令希腊留在欧元区，且有一大规模公司债交易令市场承压。

欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮860亿欧元的救助方案以使该国留在欧元区。

该消息令美债的避险买盘减少，并提振了包括股市在内的较高风险资产。

根据汤森路透旗下IFR，药品连锁店CVS Health 发售高达150亿美元公司债，为收购Omnicare 和Target Pharmacies 筹资。

CVS的公司债发售“肯定给市场带来一些压力，”法国农业信贷美国公债交易部门主管Dan Mulholland表示。

指标10年期美国公债 价格跌10/32，收益率最新报2.43%，周一希腊与债权人达成交易消息发布前报2.38%。因希腊危机有望解决，10年期公债收益率从上周四触及的2.18%低点反弹。

公债收益率上涨也是因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)更接近升息，美联储主席叶伦上周五表示，预计将在今年某个时点加息。

“叶伦上周五发表对通胀态度颇为强硬的讲话后，所有人都在等待叶伦本周的讲话，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

本周三和周四叶伦将在国会作证。

投资人目前预计美联储可能在9月会议上开始升息。

“我认为美联储非常接近升息，市场目前终于开始理解这一点，”Goldberg称。

投资人将密切评估美国经济数据，以寻找经济成长加快足以令美联储开始升息的迹象。

美国下一个即将公布的重要经济报告将是周二出炉的6月零售销售数据。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.669

五年期公债 99-21/32 (-03/32) 1.696

10年期公债 97-11/32 (-04/32) 2.430

30年期公债 96-01/32 (+01/32) 3.208(完)

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