美国债市：公债收益率上涨，因希腊达成债务协议及大量公司债进场

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 希腊达成债务协议令公债避险买盘减少
* 在上周五叶伦发表对通胀强硬的讲话后，市场聚焦美联储
* CVS大规模公司债发售令公债市场承压
路透纽约7月13日 - 美国公债收益率周一上涨，此前希腊同欧元区领导人达成协议，可能能令希腊留在欧元区，且有一大规模公司债交易令市场承压。
欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮860亿欧元的救助方案以使该国留在欧元区。
该消息令美债的避险买盘减少，并提振了包括股市在内的较高风险资产。
根据汤森路透旗下IFR，药品连锁店CVS Health 发售高达150亿美元公司债，为收购Omnicare 和Target Pharmacies 筹资。
CVS的公司债发售“肯定给市场带来一些压力，”法国农业信贷美国公债交易部门主管Dan Mulholland表示。
指标10年期美国公债 价格跌10/32，收益率最新报2.43%，周一希腊与债权人达成交易消息发布前报2.38%。因希腊危机有望解决，10年期公债收益率从上周四触及的2.18%低点反弹。
公债收益率上涨也是因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)更接近升息，美联储主席叶伦上周五表示，预计将在今年某个时点加息。
“叶伦上周五发表对通胀态度颇为强硬的讲话后，所有人都在等待叶伦本周的讲话，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
本周三和周四叶伦将在国会作证。
投资人目前预计美联储可能在9月会议上开始升息。
“我认为美联储非常接近升息，市场目前终于开始理解这一点，”Goldberg称。
投资人将密切评估美国经济数据，以寻找经济成长加快足以令美联储开始升息的迹象。
美国下一个即将公布的重要经济报告将是周二出炉的6月零售销售数据。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.669
五年期公债 99-21/32 (-03/32) 1.696
10年期公债 97-11/32 (-04/32) 2.430
30年期公债 96-01/32 (+01/32) 3.208(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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