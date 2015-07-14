美国债市：公债收益率下滑，因零售销售数据疲弱

* 零售销售下滑，带动对公债的买盘

* 希腊不确定性为公债买盘助力

* 关注周三叶伦国会证词

路透纽约7月14日 - 美国公债收益率周二下滑，此前公布的数据显示美国6月零售销售意外下滑，巩固对经济数据平平可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)等待更长时间才升息的臆测。

美国商务部公布，6月零售销售下滑0.3%，触及2月以来最低水平，5月数据被下修至增长1.0%，前值为增长1.2%。

数据将令投资人愈发关注周三和周四美联储主席叶伦在国会的作证。在上周五叶伦发表对通胀强硬的讲话，称预计今年某时升息后，公债收益率上涨。

“在叶伦上周五讲话后，看似所有人都对公债走势略更看空，投资人预计明日会有类似论调。”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci表示。

指标10年期美国公债 价格升10/32，收益率报2.41%，数据发布前报约2.43%。自6月初以来，10年期公债收益率保持在2.18-2.50%区间内。

利空的技术信号以及大量公司债供应拖累长债跑输，令收益率曲线也趋陡。五年期/30年期公债收益率差 由周一尾盘的152个基点升至153个基点。

希腊危机的不确定性也带动公债价格上涨，国际货币基金组织(IMF)机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模，因过去两周希腊经济和银行业遭受重创。

希腊总理齐普拉斯正努力说服深感不满的左翼议员来投票支持撙节措施方案，为经济改革放行，以确保获得新的援助。

“市场担心希腊没有做到应该做的，或者有议员投票反对，这可能持续影响市场。”ED&F Man Capital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di Galoma。

美国周三将公布生产者物价指数(PPI)、周五将公布消费者物价指数(CPI)，市场将密切关注以寻找是否通胀正升向美联储目标的迹象。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+02/32) 0.641

五年期公债 99-26/32 (+05/32) 1.666

10年期公债 97-17/32 (+06/32) 2.408

30年期公债 96-04/32 (+03/32) 3.203(完)

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