美国债市：公债收益率曲线趋平，因预计美联储今年将升息

* 美联储主席叶伦重申今年可能升息

* 收益率曲线趋平，因利率预期

* 关注周五的CPI数据

路透纽约7月16日 - 美国公债收益率曲线周四趋平，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)有望在今年升息。

美联储主席叶伦周四表示，今年可能升息，重复了周三的言论。这两天叶伦在国会作半年一次的证词陈述。

“投资人在消化叶伦有关之后每次会议都可能升息的讲话，认为可能不应作多短债，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示。

两年期公债 跌1/32，收益率报0.67%，周三尾盘报0.63%。指标10年期公债 持平，收益率报2.36%。

五年期/30年期公债收益率差 由151个基点降至146个基点。

在欧洲债权人周四向希腊经济重启金援谨慎推进之后，对希腊可能退出欧元区的担忧也有所减轻。

“市场出脱了一些昨日的避险买盘，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示，“资金流一直非常清淡。”

周四美国公布的经济数据有好有坏。上周美国初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场稳健。

不过另一调查显示，美国中西部制造业活动在7月的扩张步幅较预期缓慢，且就业分项指数降至负值。

市场将关注周五的消费者物价指数(CPI)。(完)

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