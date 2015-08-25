美国债市：公债价格急跌，因中国降息降准缓和市场紧张情绪

* 楼市和消费者信心数据表明美国经济稳步成长

* 公债收益率从高位回落，因美股涨势逆转

* 美国标售260亿美元两年期公债需求疲弱

* 公债市场波动率为五个月来最高-美林美银

路透纽约8月25日 - 美国公债价格周二走低，因中国降息降准缓解了投资者的焦虑，促使其抛售美国公债和其他安全资产。

指标10年期公债收益率录得六周来最大单日涨幅。10年期公债收益率盘中有望录得两年来最大单日涨幅，但因美国股市尾盘转升为跌，公债收益率从高位回落。

令人鼓舞的美国楼市和消费者信心数据扶助重燃部分对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的押注。不过，包括Ray Dalio在内的几位知名投资人则警告称，美联储如果结束近零利率政策，将会损害全球经济。

“中国央行的举措让股市受益，削弱对公债的避险买盘，”R.W. Pressprich & Co美国政府和机构债交易部主管Larry Milstein表示。

投资者最新一轮不安情绪使公债市场波动性大增，美银美林一项衡量债市波动性的指标MOVE指数 攀升至五个月最高水平。

分析师称，尚不清楚中国政府最新的举措是否能遏制该国股市的狂泻，中国股市的大跌之势已蔓延至全球其他市场。

“我认为公债跌势尚未结束。中国政府有能力进一步放宽政策，”LPL Financial的固定收益策略师Anthony Valeri表示。

分析师称，全球市场震荡可能迫使美联储决策者放弃9月升息计划。

供应方面，财政部今日标售260亿美元两年期公债需求疲弱。明日还将有130亿美元两年期浮息债券进场，周三有350亿美元五年期定息公债标售。

指标10年期公债价格 跌26/32，收益率报2.091%，较周一尾盘上扬9个基点。30年期公债价格 回落2-4/32点，收益率报2.822%，较周一尾盘高10个基点，为六周最大单日涨幅。

美国三大股指周二收跌，尾盘尽数回吐盘中涨幅，道指和标普500指数收盘下跌超过1%。但石油和其他主要商品从数年低位反弹。

今日出炉的数据显示，美国6月房价上涨略有加快，7月新屋销售反弹。美国消费者信心增速为1月以来最快。数据公布后，公债市场抛售加速。(完)

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