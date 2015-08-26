美国债市：长期公债价格急跌，因纽约联储总裁杜德利淡化9月升息前景

* 纽约联储总裁杜德利认为9月升息的“迫切性降低”

* 如果美联储推迟升息，交易商将会撤出收益率曲线趋缓交易

* 五年期公债和两年期浮息公债标售需求不振

* 强劲的美国耐久财数据公布后，较短期公债收益率触及一周高位

路透纽约8月26日 - 美国较长期公债价格周三急挫，之前一美国联邦储备理事会(FED/美联储)高层决策者淡化了9月升息的可能性，因对中国经济的忧虑引发市场近期大幅震荡。

纽约联储总裁杜德利表示，9月升息的前景“的迫切性看似较几周前下降”。

交易商出脱稍早的押注，他们当时认为美联储在短期内升息将使短期公债表现不及长期公债。交易商出脱这些所谓的“收益率曲线趋缓”头寸，刺激30年期公债收益率跳升至两周半最高水平。

“收益率曲线的变化与杜德利的讲话相一致，”Columbia Threadneedle Investments的资产组合经理Gene Tannuzzo表示。

五年期和30年期公债收益率差扩阔至1.46个百分点，为六周来最阔。

短期公债收益率基本持平，在杜德利发表市场认为对通胀立场温和的讲话后由高位回软。稍早，短债收益率触及一周高位，因美国股市上扬，且7月耐久财订单意外增长。

“尽管想要结束近零利率，但美联储并不急于升息，”T. Rowe Price的资产组合经理Brian Brennan表示，“这不是一场赛马。”

场外交易市场，隔夜指标掉期利率的表现暗示，交易商预计美联储在9月升息的几率为24%，周二为26%。12月升息的几率为58%，周二为54%。

尽管规模达12.6万亿美元的美国公债市场通常在全球市场被焦虑情绪笼罩时受到支撑，但其避险地位本周被削弱，因最近几次公债标售的结果不佳。

周三财政部标售350亿美元五年期固定利率公债，需求为逾六年来最为疲弱的一次。而130亿美元两年期浮动利率公债标售的需求为12月以来最低。

财政部周四还将标售290亿美元七年期公债 。

今日尾盘，指标10年期公债 价格回落14/32，收益率报2.184%，较周二尾盘上扬5个基点。

30年期公债 是表现最为疲弱的券种，因交易商押注美联储将推迟升息，这提振了长期通胀将攀升的可能性。30年期公债价格下跌近2个大点，收益率报2.948%，较周二尾盘高出近10个基点。

-----------------------1929 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-02/32) 0.672

五年期公债 100-21/32 (-01/32) 1.486

10年期公债 98-12/32 (-15/32) 2.184

30年期公债 98-21/32 (-1-26/32) 2.944(完)

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