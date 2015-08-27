美国债市：美国公债价格下滑，因股市大涨及GDP数据强劲

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 美国大幅上修第二季GDP数据
* 美国公债收益率一度升至一周高位后回软
* 美国标售290亿美元七年期公债，需求温和
* 美联储乔治支持对升息采取“观望”态度
路透纽约8月27日 - 美国公债价格周四多数小跌，因美股大涨及第二季美国经济成长幅度意外被大幅上修，美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前升息的预期重燃。
分析师表示，因投资人担心中国经济及股市，所以对美国经济扩张的疑虑犹存，这限制了美债收益率的升势。今日盘中美债收益率一度触及一周高位。
美国商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。
全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋待完成销售指数较上月增长0.5%，至110.9，预估为上升1.0%。
“市场受到良好的经济数据以及股市大涨影响。自上周全球市场大跌引发的走势已被尽数扭转，”Mitsubishi UFJ Securities USA美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示。
今日盘中依旧走势反复，公债一度收复稍早失地转平，因美股主要股指回吐了一半早盘升幅，但在尾盘又再度上探日高。
指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.179%，较周三尾盘升逾1个基点，两年期公债 跌1/32，收益率报0.688%，升2个基点。
**美联储可能观望**
纽约联邦储备银行总裁杜德利周三称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。
周四，赞成近期升息的堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治也表达了同杜德利类似的观点，她向Fox Business News表示，央行官员应对收紧政策采取“观望”态度，因金融市场大跌及中国经济放缓。
而中国央行高阶官员向路透表示，如果美联储在时机不成熟的时候升息，会殃及全球经济。
隔夜指数互换利率走势显示，交易商仍预计美联储在9月升息的几率为28%，12月升息的几率为65%。
供应方面，美国财政部标售290亿美元七年期公债 ，需求平平，本周之前两次的标售结果令人失望。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.688
五年期公债 99-14/32 (-03/32) 1.495
10年期公债 98-11/32 (-04/32) 2.186
30年期公债 98-31/32 (+03/32) 2.928(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。