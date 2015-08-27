美国债市：美国公债价格下滑，因股市大涨及GDP数据强劲

* 美国大幅上修第二季GDP数据

* 美国公债收益率一度升至一周高位后回软

* 美国标售290亿美元七年期公债，需求温和

* 美联储乔治支持对升息采取“观望”态度

路透纽约8月27日 - 美国公债价格周四多数小跌，因美股大涨及第二季美国经济成长幅度意外被大幅上修，美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前升息的预期重燃。

分析师表示，因投资人担心中国经济及股市，所以对美国经济扩张的疑虑犹存，这限制了美债收益率的升势。今日盘中美债收益率一度触及一周高位。

美国商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋待完成销售指数较上月增长0.5%，至110.9，预估为上升1.0%。

“市场受到良好的经济数据以及股市大涨影响。自上周全球市场大跌引发的走势已被尽数扭转，”Mitsubishi UFJ Securities USA美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示。

今日盘中依旧走势反复，公债一度收复稍早失地转平，因美股主要股指回吐了一半早盘升幅，但在尾盘又再度上探日高。

指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.179%，较周三尾盘升逾1个基点，两年期公债 跌1/32，收益率报0.688%，升2个基点。

**美联储可能观望**

纽约联邦储备银行总裁杜德利周三称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。

周四，赞成近期升息的堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治也表达了同杜德利类似的观点，她向Fox Business News表示，央行官员应对收紧政策采取“观望”态度，因金融市场大跌及中国经济放缓。

而中国央行高阶官员向路透表示，如果美联储在时机不成熟的时候升息，会殃及全球经济。

隔夜指数互换利率走势显示，交易商仍预计美联储在9月升息的几率为28%，12月升息的几率为65%。

供应方面，美国财政部标售290亿美元七年期公债 ，需求平平，本周之前两次的标售结果令人失望。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.688

五年期公债 99-14/32 (-03/32) 1.495

10年期公债 98-11/32 (-04/32) 2.186

30年期公债 98-31/32 (+03/32) 2.928(完)

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