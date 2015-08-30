重温稿-美国债市：美国公债价格下滑，因美联储副主席暗示仍有可能在9月升息

* 多数美国公债收益率创九周最大周度升幅

* 美联储副主席费舍尔：升息不需要一边倒的理由

* 数据巩固了美国经济温和成长和低通胀的观点

* 尽管市场企稳，但对中国的疑虑持续

路透纽约8月28日 - 美国公债价格周五下滑，多数公债收益率创九周来最大周度升幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席暗示，尽管本周全球市场动荡，美联储仍有可能在9月升息。

“我们仍在关注局势如何发展。所以我不希望现在就草率地判断：（升息）迫切性更高或更低等等。”美联储副主席费舍尔在CNBC电视台接受采访被问及9月升息前景时表示。

明日费舍尔还将在怀俄明州杰克森霍尔的央行总裁年会上就通胀发表讲话。

“保留9月升息的可能性非常重要，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示。

费舍尔的讲话令债市回吐了稍早美股下挫带动的升幅，并促使一些基金经理人停止为满足预计中的月底投资组合基准调整而进行的较长期公债买盘。

其他美联储官员也表达了对美联储是否应升息的看法。

隔夜指数互换利率走势显示，目前交易商预计美联储在9月升息的几率为37%，12月升息的几率为78%。本周稍早分别为约22%和50%。

指标10年期公债 跌4/32，收益率报2.182%，升逾1个基点，两年期公债 跌2/32，收益率报0.720%，升逾3个基点。

30年期长债 下滑5/32，收益率报2.910%，跌不到1个基点，因交易商预计如果美联储很快升息，长债表现将优于短债。

美股在连升两日后回软，限制了美债的跌势。

分析师表示，周五美国公布的消费者支出和信心数据巩固了对美国经济还没有加快到能带动通胀脱离迟滞水准的地步的观点。

投资人对全球股市，尤其是中国股市是否能维持反弹仍有疑虑。

“暂时而言，蹦极跳是结束了，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-03/32) 0.724

五年期公债 99-10/32 (-05/32) 1.518

10年期公债 98-12/32 (-05/32) 2.184

30年期公债 99-09/32 (-06/32) 2.911(完)

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