美国债市：公债价格走低，因油价大涨引发通胀忧虑

* 对通胀攀升的担忧损及较长期公债

* 美联储副主席费舍尔的讲话重压短期公债

* 月底买盘限制短债价格跌幅

路透纽约8月31日 - 美国较长期公债价格周一走低，因美国石油产量减少和石油输出国组织(OPEC)准备与其他产油国磋商的消息加剧对通胀的忧虑，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席周末的讲话打压较短期公债价格。

中长期公债逆转稍早涨势，30年期公债价格跌幅最大，之前美国下修石油产量数据，且最新一期OPEC Bulletin的一篇评论暗示，该组织与其他产油国就限产进行协商的意愿可能越来越强烈。

这推动布兰特原油期货 攀升超过8%。分析师称，油价上涨点燃对通胀攀升的忧虑，进而打压较长期公债价格，因通胀会削弱公债支付利息的价值。

“公债在某一时点变得对能源价格非常敏感，”法国兴业银行流动策略部董事Robbert van Batenburg表示。他说，卖压扶助长期公债价格转升为跌。投资者买入较长期公债以满足预期的月底资产组合基准调整，这扶助推高价格。

指标10年期公债收益率盘中触及一周半最高2.218%，30年期公债收益率触及一个月高位2.964%，之前触及日低2.861%。

分析师称，美联储副主席费舍尔周六的讲话暗示美联储仍可能在今年升息。他的讲话重压较短期公债价格，因短债对美联储升息最为敏感。

费舍尔表示，随着来自美元的压力消退，美国通胀将可能反弹。他还表示，小心不要对可能出现的中国成长放缓反应过度。

尽管费舍尔的讲话暗示美联储仍可能最早在9月升息，打压较短期公债，但月底买盘缓解了卖压，道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

美国30年期公债价格 尾盘下跌31/32，收益率报2.96%，上周五尾盘报2.91%。

指标10年期公债价格 尾盘跌8/32，收益率报2.21%，上周五尾盘报2.18%。

美国两年期公债价格 尾盘小跌，收益率报0.74%，上周五尾盘报0.73%。

美国30年和10年期公债收益率在7月回落后8月小涨。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-01/32) 0.740

五年期公债 99-06/32 (-04/32) 1.546

10年期公债 98-04/32 (-08/32) 2.213

30年期公债 98-13/32 (-31/32) 2.956(完)

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