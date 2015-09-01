美国债市：公债价格上涨，因中美制造业数据疲弱

* 中国8月制造业以三年最快速度萎缩

* 美国8月制造业成长力度为逾两年最弱

* 海外央行可能出售，限制了30年期公债的价格涨幅

路透纽约9月1日 - 美国公债价格周二上涨，此前数据显示中国和美国制造业数据疲弱，激活了避险买盘，但海外央行可能出售长期美债，限制了长债的升幅。

中国8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2。数据给下半年经济反弹的希望浇了冷水。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增速放缓至两年多最低点。ISM表示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。

“中国经济在全球举足轻重，中国经济疲弱会产生瀑布效应，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示。他指的是中国经济放缓对全球贸易的负面影响，并称中国数据疲弱刺激对美国公债的避险需求。

分析师也表示，美国数据也令人担心，这也带动了对美债的避险买盘。

指标10年期公债收益率触及日低2.15%，周一触及一周半高位2.22%。

美国30年期长债价格当日略升，盘中稍早一度下滑。分析师表示，海外央行可能出售美国长债，以套现购买本国货币。

分析师还表示，在周五美国公布8月非农就业报告前的谨慎情绪也令交易商不敢大举作多或作空。

根据路透调查，分析师预计，报告将显示8月美国非农就业岗位增加22万，高于7月21.5万的增幅。美国联邦储备理事会(FED/美联储)正关注就业市场，因寻找何时可以升息的指引。

“周五会给出是否美联储会在9月升息的明确暗示，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示。

指标10年期公债价格 尾盘升8/32，收益率报2.17%，昨日尾盘报2.20%。

美国30年期公债价格 尾盘升2/32，收益率较周一尾盘变动不大，报2.93%。盘中稍早触及2.964%的日高，略低于周一触及的一个月高位2.965%。

美国两年期公债价格 尾盘升2/32，收益率报0.71%，周一尾盘报0.74%。

-----------------------1931 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.708

五年期公债 99-14/32 (+07/32) 1.496

10年期公债 98-17/32 (+10/32) 2.167

30年期公债 99-01/32 (+06/32) 2.925(完)

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