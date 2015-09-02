美国债市：公债价格下滑，因风险意愿增强及臆测海外央行可能抛售

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
* 股市和油价上扬殃及避险公债价格
* 海外央行可能出售打压30年期公债价格
* 美国30年期公债收益率触及逾一个月高位
路透纽约9月2日 - 美国避险公债价格周三下滑，因投资人风险意愿增强，长债价格跌幅居前，因市场持续臆测海外央行抛售。
分析师表示，尽管8月美国民间就业数据不及预期，但美股仍大涨，显示股市韧性和投资人的风险意愿增强。他们指出，这也打压美债价格下跌。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，8月民间就业人数增加19万人后，高于7月的17.7万，但逊于分析师预期的20.1万人。
“债市小跌，因股市在面对较弱的数据时仍显示出韧性，”苏格兰皇家银行美国利率策略师John Briggs表示。
在中国推出新的稳定金融市场举措，缓和了对全球第二大经济体经济体质的担忧，并推高风险意愿后，美国公债价格稍早已经下滑。分析师表示，美股和油价在经济数据较弱的情况下仍上扬，在盘中稍晚对债市的拖累更大。
分析师还指出，海外央行可能抛售美债，以套现买入本国货币的预期也打压美国长债价格。
美国30年期公债收益率 触及逾一个月最高的2.97%。
相比长债，短债受卖压影响较轻，因已经受美联储升息预期拖累大跌，Wells Fargo Funds Management首席固定收益策略师Jim Kochan表示。
“所以如果有传闻称(海外央行)抛售，会影响所有年期的公债，但对长债的影响比短债更大，”他表示。
指标10年期公债价格 尾盘跌5/32，收益率由周二尾盘的2.17%升至2.19%。
美国30年期公债价格 尾盘跌18/32，收益率由2.93%升至2.96%。
美国两年期公债价格 尾盘小跌，收益率报0.72%，周二尾盘报0.71%。
-----------------------2014 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+) 0.712
五年期公债 99-10/32 (-02/32) 1.517
10年期公债 98-10/32 (-06/32) 2.191
30年期公债 98-10/32 (-18/32) 2.960(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计