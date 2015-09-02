美国债市：公债价格下滑，因风险意愿增强及臆测海外央行可能抛售

* 股市和油价上扬殃及避险公债价格

* 海外央行可能出售打压30年期公债价格

* 美国30年期公债收益率触及逾一个月高位

路透纽约9月2日 - 美国避险公债价格周三下滑，因投资人风险意愿增强，长债价格跌幅居前，因市场持续臆测海外央行抛售。

分析师表示，尽管8月美国民间就业数据不及预期，但美股仍大涨，显示股市韧性和投资人的风险意愿增强。他们指出，这也打压美债价格下跌。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，8月民间就业人数增加19万人后，高于7月的17.7万，但逊于分析师预期的20.1万人。

“债市小跌，因股市在面对较弱的数据时仍显示出韧性，”苏格兰皇家银行美国利率策略师John Briggs表示。

在中国推出新的稳定金融市场举措，缓和了对全球第二大经济体经济体质的担忧，并推高风险意愿后，美国公债价格稍早已经下滑。分析师表示，美股和油价在经济数据较弱的情况下仍上扬，在盘中稍晚对债市的拖累更大。

分析师还指出，海外央行可能抛售美债，以套现买入本国货币的预期也打压美国长债价格。

美国30年期公债收益率 触及逾一个月最高的2.97%。

相比长债，短债受卖压影响较轻，因已经受美联储升息预期拖累大跌，Wells Fargo Funds Management首席固定收益策略师Jim Kochan表示。

“所以如果有传闻称(海外央行)抛售，会影响所有年期的公债，但对长债的影响比短债更大，”他表示。

指标10年期公债价格 尾盘跌5/32，收益率由周二尾盘的2.17%升至2.19%。

美国30年期公债价格 尾盘跌18/32，收益率由2.93%升至2.96%。

美国两年期公债价格 尾盘小跌，收益率报0.72%，周二尾盘报0.71%。

-----------------------2014 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.712

五年期公债 99-10/32 (-02/32) 1.517

10年期公债 98-10/32 (-06/32) 2.191

30年期公债 98-10/32 (-18/32) 2.960(完)

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