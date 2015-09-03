美国债市：欧洲央行下调经济和通胀预估后美国公债价格小涨，关注就业数据

* 欧洲央行下调经济和通胀预估

* 欧洲央行承诺在必要时延长购债计划

* 投资人聚焦周五美国公布的8月就业报告，涨幅受限

路透纽约9月3日 - 美国公债价格周四小涨，此前欧洲央行对经济的展望温和，令美国公债比欧洲公债更具吸引力，但在美国周五发布月度就业报告前，市场气氛谨慎。

欧洲央行下调了欧元区通胀和经济成长预估，央行总裁德拉吉表示，情况可能恶化。央行承诺，如果情势进一步恶化，将扩大或延长购债计划，但目前央行管委会中没有委员赞成这么做。

美国公债收益率跟随德债收益率下滑，指标10年期德债 收益率触及0.73%的日低，周三尾盘报0.80%。而10年期美国公债收益率 日低报2.15%，周三尾盘报2.19%。

Williams Capital销售和交易部门主管David Coard称，德拉吉讲话的政策基调是更为宽松，可能令美债与欧洲公债间的收益率差进一步扩大，从而吸引更多买家买入美债。

宽松的欧洲央行货币政策拉低了欧债收益率，并带动了对收益率更高的美国公债的需求。

在周五美国公布8月非农就业报告前的谨慎情绪限制了美国公债价格的升幅。根据路透调查，分析师预计，8月美国非农就业岗位增加22万，7月增幅为21.5万。

分析师表示，该报告对美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定是否在本月稍晚的货币政策会议上升息至关重要。

“在明日数据出炉前，多数市场人士颇为谨慎，”BMO Capital Markets公债策略师Neil Bouhan称。

指标10年期公债价格 尾盘升6/32，收益率报2.17%。

美国30年期公债价格 尾盘升8/32，收益率报2.95%，盘中稍早一度升至2.98%的逾一个月高位。

美国两年期公债价格 尾盘升1/32，收益率报0.70%，周三尾盘报0.72%。

美股标普500指数 收盘小涨0.12%。

-----------------------1930 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.704

五年期公债 99-14/32 (+04/32) 1.492

10年期公债 98-15/32 (+06/32) 2.172

30年期公债 98-16/32 (+09/32) 2.951(完)

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