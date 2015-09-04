美国债市：美国公布就业数据后较长期公债价格上涨

* 美国8月非农就业岗位增加17.3万

* 7月非农就业岗位增幅被上修至24.5万

* 整体数据支持9月升息的预期

路透纽约9月4日 - 美国中长期公债价格周五上涨，短期公债价格基本持平，此前美国公布的月度就业数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月稍晚升息的预期。

美国劳工部公布，8月非农就业岗位增加17.3万，低于7月被上修的24.5万，为五个月最小增幅，分析师原本预估为增加22万。

不过6月和7月非农就业岗位增幅被上修了4.4万，而平均时薪增加了8美分，每周平均工时为34.6小时。

分析师表示，平均时薪和每周平均工时增加，且失业率降至5.1%，令美联储在本月16-17日货币政策会议上升息的压力加重。

“收益率曲线的形态及投资人买入较长期公债部分是因认为美联储升息的可能性上升，”Pioneer Investments投资组合经理人Michael Temple表示。

分析师表示，公债收益率曲线趋平，显示短债变动不大而长债上扬。短债对美联储升息最为敏感，而通胀降低会保留长债派息的价值。

指标10年期公债 收益率触及逾一周最低的2.11%，30年期长债收益率触及8月31日来最低的2.88%，两年期公债 收益率当日变动不大，持稳在0.7%。

尽管分析师表示，公债市场走势反映出9月升息可能性增加的观点，但CME Group的FedWatch数据显示，联邦基金利率期货显示，9月升息的可能性不到20%，12月升息的可能性略高于50%。

“相比追踪联邦基金利率的货币市场工具，公债市场的反应看来有些夸张，”Janney Montgomery Scott LLC首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

本周，两年期至30年期公债均录得小跌，之前一周为上涨。

美国30年期公债价格 尾盘升1-1/32，收益率报2.89%，周四尾盘报2.95%。

-----------------------1953 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-) 0.705

五年期公债 99-17/32 (+03/32) 1.471

10年期公债 98-27/32 (+11/32) 2.131

30年期公债 99-20/32 (+1-01/32) 2.895(完)

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