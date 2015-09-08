美国债市：公债收益率上涨，关注美联储下周会议及本周公债供应

* 美国财政部周三将发售210亿美元10年期公债

* 今日三年期公债标售，需求稳健

* 一些投资人预计美联储下周将升息

* 大量公司债发售料令长债承压

路透纽约9月8日 - 美国公债收益率周二上涨，因投资人为下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在近十年来首次升息作准备，且美国财政部本周标售580亿美元新债。

一些投资人预计美联储将在9月会议上升息，尽管全球经济成长放缓及股市动荡已令升息的预期降温。

“投资人在为下周美联储会议做一些准备，建立了一些五年期公债的空头仓位，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli表示，“新债供应和股市上扬”也令债市承压。

对利率变动较为敏感的五年期公债 价格跌9/32，收益率由1.47%升至1.53%。指标10年期公债 尾盘跌19/32，收益率由上周五尾盘的2.13%升至2.19%。

美国财政部周二标售240亿美元三年期公债，获得稳健需求。周三和周四还将标售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期长债。

本周较长期公债标售所获得的需求可能受到升息预期，或中国等大买主没有参与的不利影响。

“我有些担心10年期公债标售。有一些迹象显示海外央行在出售。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

上周交易商就怀疑中国在卖出美国公债。

8月中国外汇储备减少939亿美元，为历来最大月度降幅。中国的外汇储备规模全球最大，其中一大部分是美国公债。

本周预计有大量公司债供应，料也会对长债构成压力。根据IFR，本周投资级别公司债预计将有约250-300亿美元新债进场。

-----------------------1902 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-02/32) 0.741

五年期公债 99-09/32 (-09/32) 1.524

10年期公债 98-09/32 (-19/32) 2.194

30年期公债 98-04/32 (-1-19/32) 2.970(完)

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