美国债市：公债收益率下滑，因买家重返市场

* 较高的收益率吸引买家

* 美国财政部标售210亿美元10年期公债，需求稳健

* 周四财政部将标售130亿美元30年期公债

路透纽约9月9日 - 美国公债收益率周三下滑，因较高的收益率吸引基金经理人等投资人重返市场，今日标售的10年期公债也获得了稳健的需求。

周三稍早公债收益率升至一个月高位，因投资人为新债发售及大量公司债供应作准备。

今日美国高级别公司债市场发债企业数量为今年最多。

之后，较高的公债收益率吸引买家重回市场，原本预计收益率会进一步上升的投资人也回补仓位，带动了升势。

指标10年期公债 尾盘升3/32，收益率报2.18%，稍早一度触及8月7日来最高的2.25%。

美国财政部标售210亿美元10年期公债，获得稳健的需求，这是本周580亿美元公债发售的第二笔。

这一需求可能也会帮助周四财政部标售130亿美元30年期公债。

“近期长债遭受颇为严重的打击，中长期投资大户看到了一些价值。”Jeffries & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示。

Simons还表示，他预计对10年期公债有兴趣的买家对30年期公债标售也会有兴趣。

强劲的就业数据令一些投资人仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周可能在近十年来首次升息。

根据美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)，7月经季节调整职位空缺升至纪录高位，雇主看来在填补职位空缺上有些困难。

“JOLTS数据如此强劲，对抑制股市升势起到了一些作用...之后投资人停止卖出较长期公债，给10年期公债标售带来了更多的兴致。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 0.741

五年期公债 99-10/32 (+ 1/32) 1.517

10年期公债 98-12/32 (+ 3/32) 2.183

30年期公债 98-20/32 (+16/32) 2.944(完)

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