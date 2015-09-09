美国债市：公债收益率下滑，因买家重返市场

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 较高的收益率吸引买家
* 美国财政部标售210亿美元10年期公债，需求稳健
* 周四财政部将标售130亿美元30年期公债
路透纽约9月9日 - 美国公债收益率周三下滑，因较高的收益率吸引基金经理人等投资人重返市场，今日标售的10年期公债也获得了稳健的需求。
周三稍早公债收益率升至一个月高位，因投资人为新债发售及大量公司债供应作准备。
今日美国高级别公司债市场发债企业数量为今年最多。
之后，较高的公债收益率吸引买家重回市场，原本预计收益率会进一步上升的投资人也回补仓位，带动了升势。
指标10年期公债 尾盘升3/32，收益率报2.18%，稍早一度触及8月7日来最高的2.25%。
美国财政部标售210亿美元10年期公债，获得稳健的需求，这是本周580亿美元公债发售的第二笔。
这一需求可能也会帮助周四财政部标售130亿美元30年期公债。
“近期长债遭受颇为严重的打击，中长期投资大户看到了一些价值。”Jeffries & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示。
Simons还表示，他预计对10年期公债有兴趣的买家对30年期公债标售也会有兴趣。
强劲的就业数据令一些投资人仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周可能在近十年来首次升息。
根据美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)，7月经季节调整职位空缺升至纪录高位，雇主看来在填补职位空缺上有些困难。
“JOLTS数据如此强劲，对抑制股市升势起到了一些作用...之后投资人停止卖出较长期公债，给10年期公债标售带来了更多的兴致。”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 0.741
五年期公债 99-10/32 (+ 1/32) 1.517
10年期公债 98-12/32 (+ 3/32) 2.183
30年期公债 98-20/32 (+16/32) 2.944(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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