美国债市：公债价格上涨，市场聚焦下周美联储货币政策会议

* 市场聚焦下周美联储货币政策会议

* 收益率曲线趋平，因投资人为可能升息作准备

* 消费者信心下滑，通胀温和

路透纽约9月11日 - 美国公债价格周五上涨，因投资人聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在下周会议上进行近十年来首次升息。

因中国和全球经济成长忧虑拖累股市动荡，投资人对下周美联储将升息的预期已经降温。

如果美联储没有升息，可能仍暗示会在10月或12月会议上加息。

“就要看是否美联储会暗示将以某种形式收紧货币政策。”ED&F Man Capital Markets利率和信贷交易部门主管Tom di Galoma表示。

指标10年期公债 尾盘升10/32，收益率报2.19%，周四尾盘报2.22%。30年期公债 升24/32，收益率由2.99%降至2.95%。

周五稍早，收益率曲线趋平，因投资人为可能升息作准备。五年期/30年期公债收益率差 收窄至142个基点，之后回升至144个基点。

“因投资人认为即便美联储下周不升息，今年也总要升息的，所以他们进行收益率曲线趋平的交易。”di Galoma称。

大量公债和公司债新债发售结束也有助公债升势。

本周美国财政部标售580亿美元公债，本周迄今还有超过500亿美元的投资级别公司债进场。

周五公布的数据显示，美国9月消费者信心指数初值降至一年最低水准，且9月生产者物价指数(PPI)持稳，显示经济成长缓慢且通胀温和，这可能给美联储下周决定是否升息带来压力。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.709

五年期公债 99-12/32 (+06/32) 1.506

10年期公债 98-11/32 (+10/32) 2.187

30年期公债 98-17/32 (+24/32) 2.949(完)

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