美国债市：公债价格大致持稳，美联储会议前市场弥漫谨慎情绪

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 美联储将在周三和周四举行货币政策会议
* 对美联储会议结果的不确定令公债价格大致持稳
* 公债价格回吐稍早受疲弱中国数据带动的升幅
路透纽约9月14日 - 美国公债价格周一大致持稳，在为期两日的美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，投资人犹豫不决，且市场认为海外央行可能继续抛售美国公债以支撑本国货币。
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三和周四开会。美国利率期货走势显示，交易商认为美联储周四进行2006年来首次升息的机率约为25%。
美联储是否将升息的不确定性令交易商不敢大举押注。短债被认为是最易受美联储升息拖累的。
“这可能是最受期待的美联储会议之一，投资人不知所措，美联储官员传递出的信息一直是非常模糊的。”法国兴业银行资金流策略部门董事Robbert van Batenburg表示。
盘中稍早，因数据显示中国8月投资和工业生产成长不及预期，美国中长期公债价格一度上涨。
不过，随着交易日的展开，公债回吐上述升幅，分析师称美联储会议前的谨慎情绪促使交易商获利了结。
“涨一点，他们就会获利了结，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示，“所有人都在等美联储会议结果。”
分析师还指出，对中国等其他国家央行可能继续抛售美国公债，以支撑本国货币的预期打压美国公债回吐稍早涨幅。
“对中国等国家央行将继续抛售的担忧也对美国公债价格构成压力，”法国兴业银行的Batenburg表示。
指标10年期公债 尾盘升2/32，收益率报2.17%，上周五尾盘报2.18%。30年期公债 跌1/32，收益率由2.94%升至2.95%。
两年期公债尾盘跌1/32，收益率报0.73%，上周五尾盘报0.71%。
美股标普500指数 收低0.41%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.730
五年期公债 99-12/32 (+) 1.505
10年期公债 98-14/32 (+02/32) 2.178
30年期公债 98-18/32 (-03/32) 2.948(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。