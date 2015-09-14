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债券 | 2015年 9月 15日 星期二 04:26 BJT

美国债市：公债价格大致持稳，美联储会议前市场弥漫谨慎情绪

* 美联储将在周三和周四举行货币政策会议

* 对美联储会议结果的不确定令公债价格大致持稳

* 公债价格回吐稍早受疲弱中国数据带动的升幅

路透纽约9月14日 - 美国公债价格周一大致持稳，在为期两日的美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，投资人犹豫不决，且市场认为海外央行可能继续抛售美国公债以支撑本国货币。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三和周四开会。美国利率期货走势显示，交易商认为美联储周四进行2006年来首次升息的机率约为25%。

美联储是否将升息的不确定性令交易商不敢大举押注。短债被认为是最易受美联储升息拖累的。

“这可能是最受期待的美联储会议之一，投资人不知所措，美联储官员传递出的信息一直是非常模糊的。”法国兴业银行资金流策略部门董事Robbert van Batenburg表示。

盘中稍早，因数据显示中国8月投资和工业生产成长不及预期，美国中长期公债价格一度上涨。

不过，随着交易日的展开，公债回吐上述升幅，分析师称美联储会议前的谨慎情绪促使交易商获利了结。

“涨一点，他们就会获利了结，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示，“所有人都在等美联储会议结果。”

分析师还指出，对中国等其他国家央行可能继续抛售美国公债，以支撑本国货币的预期打压美国公债回吐稍早涨幅。

“对中国等国家央行将继续抛售的担忧也对美国公债价格构成压力，”法国兴业银行的Batenburg表示。

指标10年期公债 尾盘升2/32，收益率报2.17%，上周五尾盘报2.18%。30年期公债 跌1/32，收益率由2.94%升至2.95%。

两年期公债尾盘跌1/32，收益率报0.73%，上周五尾盘报0.71%。

美股标普500指数 收低0.41%。

-----------------------1948 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.730

五年期公债 99-12/32 (+) 1.505

10年期公债 98-14/32 (+02/32) 2.178

30年期公债 98-18/32 (-03/32) 2.948(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)

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