美国债市：公债收益率跟随德债收益率上涨，仍不确定美联储明日是否升息

* 德债收益率上升带动美国公债收益率上涨

* 美联储明日可能升息也推高美国公债收益率

* 美国8月CPI下滑，限制了美国公债收益率升幅

路透纽约9月16日 - 美国公债收益率周三小涨，跟随德债收益率升势，交易商不确定美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在周四升息。

德债收益率连续第二日跳升，指标10年期德债收益率 触及0.80%的近两周高位。收益率持续走高主要是因在清淡的市况中有新的供应进场。

美国两年期公债收益率在日高0.82%附近徘徊，这是2011年4月来最高水准。美国30年期公债收益率触及逾八周最高的3.09%。

周二美国公债收益率大涨，当日德债收益率攀升令投资人对美联储是否会在周四进行2006年来首次升息感到不安。美联储周三开始了为期两日的货币政策会议。

分析师表示，美联储政策行动的不确定性动摇了交易商的信心，令交易商在注意到公债收益率普涨后加快抛售。

“德债走势可能是美国公债收益率上涨的诱因，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。

分析师称，交易商仍预计美联储将在今年升息，且仍有可能在周四就加息。美联储升息预计对美国公债价格不利。

“我们离货币政策正常化进程越来越近，这导致公债收益率上升，”Evercore ISI债券策略师Stan Shipley谈及美联储预期中的升息周期时表示。

分析师指出，显示美国8月消费者物价指数(CPI)意外下降的数据可能巩固了对美联储周四不会升息的观点，因此可能限制了美国公债收益率的升幅。

美国两年期公债 尾盘大致持平，收益率报0.81%，周二尾盘报0.80%。指标10年期公债 尾盘跌3/32，收益率报2.29%，周二尾盘报2.28%。

美国30年期长债 尾盘跌9/32，收益率报3.08%，周二尾盘报3.06%。

美股标普500指数 周三收高0.87%。

-----------------------1955 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (-01/32) 0.807

五年期公债 98-29/32 (-01/32) 1.607

10年期公债 97-14/32 (-03/32) 2.292

30年期公债 96-01/32 (-10/32) 3.079(完)

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