美国债市：美联储维持利率不变后美国公债收益率重挫

* 美联储维持利率不变

* 两年期公债收益率降幅为六年半最大

* 三年和五年期公债收益率触及逾一周低点

路透纽约9月17日 - 美国公债收益率周四重挫，两年期公债收益率单日降幅为六年半最大，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)在两日货币政策会议后决定维持利率不变。

美联储周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。决定公布后，美国两年期公债收益率急跌约13个基点，至近两周低点0.68%。

联储最新的经济预估显示，17位联储决策者中，有13位仍预计年内至少会升息一次，低于6月会议上的15位。四位决策者现认为应至少等到2016年才升息，6月时为两位。

市场人士密切关注美联储声明，以判断是否美联储会自2006年来首次升息。两年期公债收益率今日降幅为2009年3月中来最大，短债被认为对美联储升息最为敏感。

五年期和三年期公债收益率降至逾一周最低的1.48%和0.98%。指标10年期公债收益率单日降幅为逾10周最大，30年期公债收益率降幅为逾五周最大。

“债市对今年升息压力减轻感到释然，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。

尽管美联储发布利率决定前长债收益率小跌，但本周稍早短债和长债收益率冲高，因担心美联储可能收紧货币政策。美联储升息预计对公债价格不利。

“看来投资人原本开始担心美联储不管怎样都会行动，收紧政策，但今日呈现真正的释然性升势，因升势是由短债领军，”巴克莱美国公债交易部门主管Chris McReynolds表示。

美国30年期长债 尾盘大涨1-16/32，收益率报3.01%，周三尾盘报3.09%。指标10年期公债 尾盘升29/32，收益率报2.20%，周三尾盘报2.30%。

美国两年期公债 尾盘升6/32，收益率报0.69%，周三尾盘报0.81%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+08/32) 0.686

五年期公债 99-16/32 (+20/32) 1.480

10年期公债 98-09/32 (+31/32) 2.194

30年期公债 97-11/32 (+1-17/32) 3.010(完)

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