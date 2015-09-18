美国债市：公债收益率延续跌势，市场对美联储年内升息与否存疑

* 两年和五年期公债收益率触及逾三周低位

* 10年期公债收益率触及逾一周低位

* 交易商认为美联储在明年1月升息的几率为52%

路透纽约9月18日 - 美国公债收益率周五走低，延续前一日的跌势，周四美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持利率不变，市场对联储年内是否会收紧政策的疑虑加深。

美联储周四决定维持利率不变，屈从于对全球经济的担忧、金融市场动荡以及低迷的国内通胀，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。分析师称，会后声明反应美联储升息立场温和。

美国两年、五年和七年期公债收益率触及逾三周最低，分别为0.66%、1.43%和1.83%。10年期公债收益率触及一周半最低2.13%。三年期公债收益率降至两周最低0.96%。

“市场对美联储是否会在12月升息存疑，”Manning & Napier固定收益部董事Marc Bushallow表示。

美国两到30年期公债收益率本周势将小幅下跌。

今日早盘，联邦基金利率期货的表现暗示，交易商认为美联储在12月升息的几率为42%，明年1月收紧政策的几率为52%。

美联储主席叶伦周四明确指出，联储关注中国和新兴市场经济放缓，称一个主要问题是，是否存在中国经济更快速放缓的可能性。

分析师称，海外经济在现在到12月间大幅改善的可能性不大，降低了美联储在年内升息的可能性。

较长期公债收益率回落也显示出资金流入公债避险，OppenheimerFunds的首席投资长Krishna Memani表示。

他表示，鉴于美联储决定暂缓行动，围绕联储升息时机的不确定性将持续更长时间，从而导致投资环境风险加大，对避险公债的需求增加。

美国30年期公债价格 尾盘上扬2-3/32，收益率报2.93%，周四尾盘报3.04%。指标10年期公债价格 尾盘升25/32，收益率报2.13%，周四尾盘为2.22%。

两年期公债价格 尾盘上扬1/32，收益率报0.68%，周四尾盘报0.70%。

-----------------------1914 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+02/32) 0.678

五年期公债 99-23/32 (+10/32) 1.434

10年期公债 98-28/32 (+25/32) 2.128

30年期公债 98-30/32 (+2-03/32) 2.929(完)

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