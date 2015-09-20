重温稿-美国债市：公债收益率延续跌势，市场对美联储年内升息与否存疑

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
* 两年和五年期公债收益率触及逾三周低位
* 10年期公债收益率触及逾一周低位
* 交易商认为美联储在明年1月升息的几率为52%
路透纽约9月18日 - 美国公债收益率周五走低，延续前一日的跌势，周四美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持利率不变，市场对联储年内是否会收紧政策的疑虑加深。
美联储周四决定维持利率不变，屈从于对全球经济的担忧、金融市场动荡以及低迷的国内通胀，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。分析师称，会后声明反应美联储升息立场温和。
美国两年、五年和七年期公债收益率触及逾三周最低，分别为0.66%、1.43%和1.83%。10年期公债收益率触及一周半最低2.13%。三年期公债收益率降至两周最低0.96%。
“市场对美联储是否会在12月升息存疑，”Manning & Napier固定收益部董事Marc Bushallow表示。
美国两到30年期公债收益率本周势将小幅下跌。
今日早盘，联邦基金利率期货的表现暗示，交易商认为美联储在12月升息的几率为42%，明年1月收紧政策的几率为52%。
美联储主席叶伦周四明确指出，联储关注中国和新兴市场经济放缓，称一个主要问题是，是否存在中国经济更快速放缓的可能性。
分析师称，海外经济在现在到12月间大幅改善的可能性不大，降低了美联储在年内升息的可能性。
较长期公债收益率回落也显示出资金流入公债避险，OppenheimerFunds的首席投资长Krishna Memani表示。
他表示，鉴于美联储决定暂缓行动，围绕联储升息时机的不确定性将持续更长时间，从而导致投资环境风险加大，对避险公债的需求增加。
美国30年期公债价格 尾盘上扬2-3/32，收益率报2.93%，周四尾盘报3.04%。指标10年期公债价格 尾盘升25/32，收益率报2.13%，周四尾盘为2.22%。
两年期公债价格 尾盘上扬1/32，收益率报0.68%，周四尾盘报0.70%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (+02/32) 0.678
五年期公债 99-23/32 (+10/32) 1.434
10年期公债 98-28/32 (+25/32) 2.128
30年期公债 98-30/32 (+2-03/32) 2.929(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计