美国债市：公债价格跳升，因股市下挫

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 美国公债市场收复周一失地
* 全球股市下挫激活对公债的避险买盘
* 美国财政部标售260亿美元两年期公债，需求平平
路透纽约9月22日 - 美国公债价格周二上扬，因对全球经济的担忧挥之不去引发全球股市和商品市场下挫，并激活了对较低风险公债的避险需求。
公债市场收复周一的失地，昨日来自较高收益公司债供应的竞争和多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员暗示可能在年底升息拖累公债市场下滑。
德国汽车生产商大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)VOWG-p.DE承认在美国汽车尾气排放测试中作假后，股价今日续挫近20%，拖累欧股大跌。
欧洲汽车股 今日领跌，而周一是生物科技股 跌幅居前，因美国民主党总统参选人希拉里称她将宣布一项阻止专科用药“乱要价”的计划。
投资人表示，这些板块的颓势，加上对中国经济的担忧持续，重燃了对股市和商品市场等高风险资产的抛售。
“市场感到不安，”Morgan Stanley Wealth Management投资组合经理人Jim Caron表示，“当欧美股市的主要板块下滑，谁会希望在这种环境里冒险？”
对美国公债的兴致重燃带动了今日260亿美元两年期新债标售的一些认购，这是本周美国财政部900亿美元新债标售的一部分。
不过今日两年期公债标售的整体需求平平，得标利率为12月来最高。
周三和周四财政部还将分别标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。
周二，公司债供应对美国公债市场的负面影响减轻。汤森路透旗下IFR称，周一共有157.5亿美元投资级别公司债进场，本周共有250-300亿美元投资级别公司债发售。
指标10年期公债 上扬24/32，收益率报2.127%，较周一尾盘跌9个基点。30年期公债 价格升1-30/32，收益率报2.935%，日内下挫10个基点。
美股下滑，标普500指数 收挫1.23%。
对全球需求的忧虑刺激对原油期货的卖盘。美国原油期货 收低1.8%，报每桶45.83美元。
三个月期铜 跌3.6%，至三周低点，因担心经济成长和主要消费国-中国的需求。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (+03/32) 0.674
五年期公债 99-24/32 (+11/32) 1.429
10年期公债 98-27/32 (+23/32) 2.132
30年期公债 98-22/32 (+1-26/32) 2.942(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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