美国债市：公债价格下滑，因美联储主席叶伦讲话和GDP数据支持今年升息

* 美联储主席叶伦预计今年稍晚升息

* 强于预期的美国第二季GDP数据支持升息观点

* 标普500指数和Nasdaq指数下滑，激活对美债的一些避险买盘

路透纽约9月25日 - 美国公债价格周五下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话激活了一些对年底前升息的预期，且数据显示美国经济第二季成长强于之前的估值。

但尾盘随着美股标普500指数 和Nasdaq指数受生物科技股大跌拖累由升转跌，美国公债价格从日低小幅反弹。

在周四晚的讲话中，叶伦表示，她预计美联储将在今年稍晚开始升息，只要通胀保持稳定，且美国经济足够强劲，可以带动就业。

交易商和分析师一直在密切关注。美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)一周前决定维持利率不变，导致债市和股市的不确定性。

“市场对叶伦的讲话作出反应，上周FOMC声明后的所有市场活动稍作喘息。”法国兴业银行利率策略部门主管Subadra Rajappa表示。

美国第二季国内生产总值(GDP)成长年率终值达到3.9%，高于上月公布的3.7%。数据支持了美国经济可能获得足够力道，能够抵御升息带来的影响的观点。

另外，美国众议院议长贝纳意外宣布辞职，将在10月底生效，引发分析师和交易员担心在接近美联储10月或12月会议时政府可能关门。

尾盘，指标10年期公债 下滑12/32，收益率报2.164%，较周四尾盘升4个基点。

30年期公债 跌一大点，收益率报2.955%，较周四尾盘升5个基点。

两年期公债 收益率触及一周高位0.7430%，之后回落至0.700%，升2个基点。

本周美国公债收益率升1-4个基点。

利率期货走势暗示交易商略微上调美联储年底前升息的预期，由周四的35%升至39%。

美股涨跌互见，标普500指数收低0.05%。 (完)

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