重温稿-美国债市：公债价格下滑，因美联储主席叶伦讲话和GDP数据支持今年升息

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 美联储主席叶伦预计今年稍晚升息
* 强于预期的美国第二季GDP数据支持升息观点
* 标普500指数和Nasdaq指数下滑，激活对美债的一些避险买盘
路透纽约9月25日 - 美国公债价格周五下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话激活了一些对年底前升息的预期，且数据显示美国经济第二季成长强于之前的估值。
但尾盘随着美股标普500指数 和Nasdaq指数受生物科技股大跌拖累由升转跌，美国公债价格从日低小幅反弹。
在周四晚的讲话中，叶伦表示，她预计美联储将在今年稍晚开始升息，只要通胀保持稳定，且美国经济足够强劲，可以带动就业。
交易商和分析师一直在密切关注。美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)一周前决定维持利率不变，导致债市和股市的不确定性。
“市场对叶伦的讲话作出反应，上周FOMC声明后的所有市场活动稍作喘息。”法国兴业银行利率策略部门主管Subadra Rajappa表示。
美国第二季国内生产总值(GDP)成长年率终值达到3.9%，高于上月公布的3.7%。数据支持了美国经济可能获得足够力道，能够抵御升息带来的影响的观点。
另外，美国众议院议长贝纳意外宣布辞职，将在10月底生效，引发分析师和交易员担心在接近美联储10月或12月会议时政府可能关门。
尾盘，指标10年期公债 下滑12/32，收益率报2.164%，较周四尾盘升4个基点。
30年期公债 跌一大点，收益率报2.955%，较周四尾盘升5个基点。
两年期公债 收益率触及一周高位0.7430%，之后回落至0.700%，升2个基点。
本周美国公债收益率升1-4个基点。
利率期货走势暗示交易商略微上调美联储年底前升息的预期，由周四的35%升至39%。
美股涨跌互见，标普500指数收低0.05%。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。