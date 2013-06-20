拉美汇市：巴西雷亚尔大跌2%，因美联储暗示结束刺激计划

* 美联储可能今年缩减刺激计划，2014年中前结束购债

* 巴西雷亚尔大跌至2009年4月来最低水平

* 巴西央行不对外汇市场进行干预

路透里约热内卢6月19日 - 巴西雷亚尔周三收盘下跌近2%，录得逾4年低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示可能在未来12个月内结束刺激计划。美联储的刺激计划一直支撑着投资者对新兴市场资产的兴趣。

巴西雷亚尔兑美元 下跌1.9%，收盘报2.2198雷亚尔，为2009年4月底来最低，因投资者担心美联储缩减购债计划可能导致美元流入步伐放缓。此前，美元流入新兴市场以追逐更高回报。

雷亚尔在盘中一度微涨，因出口商利用近期雷亚尔下跌卖出部分美元。但雷亚尔涨幅在下午消失殆尽，因美联储发布声明称，自去年秋天开始，美国经济前景的下行风险已经降低。

此后，贝克南讲话导致雷亚尔抛售加剧。贝克南表示，如经济预测正确，决策者今年将可能放缓购债计划，在明年中期前结束购债。”

“首先，美联储发布了更多积极的(经济)预测，然后贝南克表示央行正准备削减刺激计划，”圣保罗WestLB银行的首席策略分析师Luciano Rostagno称。

“我预计贝南克会安抚担忧削减购债计划的投资者，但他表示投资者正在正确的轨道上。”

周三大跌后，雷亚尔自5月初以来已下跌约9%。5月初，雷亚尔兑美元报约2雷亚尔。

尽管雷亚尔下跌，巴西央行并未干预市场，表明央行决策者认为雷亚尔贬值与其他货币趋势一致。墨西哥披索兑美元 也在贝南克讲话后下跌逾2%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价