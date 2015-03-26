英国债市：英债收益率上扬，市场重新考虑英国央行升息预期

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月26日 - 英国公债收益率周四上扬，因强劲的经济数据以及英国央行政策制定者的讲话促使投资人提前对央行何时可能开始升息的押注。
对中期政策利率预期改变尤为敏感的指标五年期英债收益率 跳升9个基点，至1.21%，势将创2月6日来最大单日升幅。
该收益率高见1.227%，为逾一周最高水准。
周四公布的零售销售数据显示英国由消费者引领的经济复苏仍强劲。
短期英镑利率期货<0#FSS:>重挫，2016年合约领跌，显示明年升息的可能性增强。
RIA Capital策略师Nick Stamenkovic，市场现预计英国央行将在明年第二季开始升息，而不是之前预期的下半年。
英债收益率上升部分也可能是因为获利了结，周三英债价格触及七周高位。
10年期英债收益率 升9个基点，报1.57%，势将创2月6日来最大单日升幅。
英债表现远胜德债，10年期英债/德债收益率差升约9个基点，报135个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。