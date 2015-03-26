英国债市：英债收益率上扬，市场重新考虑英国央行升息预期

路透伦敦3月26日 - 英国公债收益率周四上扬，因强劲的经济数据以及英国央行政策制定者的讲话促使投资人提前对央行何时可能开始升息的押注。

对中期政策利率预期改变尤为敏感的指标五年期英债收益率 跳升9个基点，至1.21%，势将创2月6日来最大单日升幅。

该收益率高见1.227%，为逾一周最高水准。

周四公布的零售销售数据显示英国由消费者引领的经济复苏仍强劲。

短期英镑利率期货<0#FSS:>重挫，2016年合约领跌，显示明年升息的可能性增强。

RIA Capital策略师Nick Stamenkovic，市场现预计英国央行将在明年第二季开始升息，而不是之前预期的下半年。

英债收益率上升部分也可能是因为获利了结，周三英债价格触及七周高位。

10年期英债收益率 升9个基点，报1.57%，势将创2月6日来最大单日升幅。

英债表现远胜德债，10年期英债/德债收益率差升约9个基点，报135个基点。(完)

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