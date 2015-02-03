英国债市：公债价格重挫，因油价反弹及对希腊忧虑缓解

更新版 1-美国利率：近期经济增长和通胀数据疲弱应减缓美联储加息计划--布拉德
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
路透伦敦2月3日 - 英国公债价格周二连续第二日重挫，因油价反弹，及对希腊的担忧缓解，提振英债收益率升至近一周最高。
10年期英债收益率 升逾9个基点，1618GMT，升至1月28日来最高的1.471%。自上周五触及1.337%纪录低点后，10年期公债收益率已经大涨逾13个基点，为自10月中来最大两日升幅。
走势很大程度上是因油价反弹，自上周四油价猛涨超过13%，扶助降低了投资人对通缩的担忧，并打压了美国公债的价格。
对希腊左翼激进联盟党(Syriza)在大选中获胜对救助计划造成影响的担忧有所缓解，且英国公布的制造业和建筑业数据强于预期也影响英债市场。
“这是受许多因素一起影响的，包括国内和国际的，”加拿大皇家银行固定收益策略师Vatsala Datta表示，“这造成积极的风险意愿，固定收益市场对此做出反应。”
Datta指出，上周短期英镑利率期货走势还预计英国央行要到明年9月才会升息，但目前已经显示提前了两个月。
根据RBC，预计周四英国央行将维持利率不变，下周的季度预估更新中可能会相对强硬，令市场意外。
本周英债表现不及德债，10年期英债/德债 收益率差报111个基点，较上周触及的低点宽10个基点。(完)
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
* 欧元兑美元从六个月高位回落，兑日圆从一年高位回落 * 美元指数从稍早触及的六个月低位回升 * 欧元前景变得光明，此前马克龙在法国大选中获胜 (新增文末表格) 路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜 ，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。 马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最 高位。 “马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今 日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。” 同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。 欧元 最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。 但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。 投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联
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