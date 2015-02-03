英国债市：公债价格重挫，因油价反弹及对希腊忧虑缓解

路透伦敦2月3日 - 英国公债价格周二连续第二日重挫，因油价反弹，及对希腊的担忧缓解，提振英债收益率升至近一周最高。

10年期英债收益率 升逾9个基点，1618GMT，升至1月28日来最高的1.471%。自上周五触及1.337%纪录低点后，10年期公债收益率已经大涨逾13个基点，为自10月中来最大两日升幅。

走势很大程度上是因油价反弹，自上周四油价猛涨超过13%，扶助降低了投资人对通缩的担忧，并打压了美国公债的价格。

对希腊左翼激进联盟党(Syriza)在大选中获胜对救助计划造成影响的担忧有所缓解，且英国公布的制造业和建筑业数据强于预期也影响英债市场。

“这是受许多因素一起影响的，包括国内和国际的，”加拿大皇家银行固定收益策略师Vatsala Datta表示，“这造成积极的风险意愿，固定收益市场对此做出反应。”

Datta指出，上周短期英镑利率期货走势还预计英国央行要到明年9月才会升息，但目前已经显示提前了两个月。

根据RBC，预计周四英国央行将维持利率不变，下周的季度预估更新中可能会相对强硬，令市场意外。