版本:
中国
债券 | 2013年 3月 16日 星期六 01:41 BJT

英国债市：英债由跌转升，因美国消费者信心疲弱

路透伦敦3月15日 - 英国公债周五收高，此前美国消费者信心意外下跌，提振较低风险资产。

6月英债期货 升28个跳动点，结算价报116.73，和德债期货 走势一致，且测试过去一周交易区间的高端。

汤森路透/密西根大学公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为71.8，为2011年12月以来最低，路透调查预估为78.0，2月为77.6。预期就业市场增长将加速的美国人减少。 在该数据公布前，英债下跌。

10年期英债收益率 跌2个基点，至1.94%，和可比德债 收益率差基本持平在49个基点。

下周焦点将放在周三英国公布年度预算案，市场愈发臆测政府将微调英国央行的使命，使央行更聚焦在成长。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐