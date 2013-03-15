英国债市：英债由跌转升，因美国消费者信心疲弱

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透伦敦3月15日 - 英国公债周五收高，此前美国消费者信心意外下跌，提振较低风险资产。
6月英债期货 升28个跳动点，结算价报116.73，和德债期货 走势一致，且测试过去一周交易区间的高端。
汤森路透/密西根大学公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为71.8，为2011年12月以来最低，路透调查预估为78.0，2月为77.6。预期就业市场增长将加速的美国人减少。 在该数据公布前，英债下跌。
10年期英债收益率 跌2个基点，至1.94%，和可比德债 收益率差基本持平在49个基点。
下周焦点将放在周三英国公布年度预算案，市场愈发臆测政府将微调英国央行的使命，使央行更聚焦在成长。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别