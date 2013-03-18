英国债市：英债因塞浦路斯问题而上涨，市场关注英国预算声明

路透伦敦3月18日 - 英国公债周一上涨，因对塞浦路斯极端救助计划的忧虑提振了避险资产需求，不过投资者的关注焦点正逐渐移至周三英国的预算声明。

周五经过一整晚的谈判后，欧元区财长于周六同意向塞浦路斯提供100亿欧元(130亿美元)的救助，并表示既然该国如此多债务源自于银行业，因此该部门必须承担其中很大一部分。

欧元区财长要求塞浦路斯银行储户缴纳最高10%的税负，此举可以筹资近60亿欧元。这一条件与之前的救助方案内容大相径庭，在全国各地引发疑虑和愤怒浪潮。

10年期英债 收益率盘初触及12月31日以来最低水准1.86%，两年期公债 收益率一度短暂触及五个月低位0.161%。

但稍后公债价格回吐涨幅，接近收盘时，10年期公债收益率当日跌4个基点，至1.894%。

6月英债期货 涨48个跳动点至117.21，10年期英债较可比德债 收益率差大致持平于近49个基点。

“最大的问题是塞浦路斯，这是欧元区的忧虑，所以资金可能会流出欧元区二线国家，较之流入英债，这些资金会更轻易地流入德债，”西班牙国际银行利率策略师Jason Simpson称。(完)

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