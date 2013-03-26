英国债市：英债期货触及三个月高位，表现优于德债

路透伦敦3月26日 - 英国公债周二触及三个月高位，因投资人消化欧元区官员有关塞浦路斯向储户征税的做法是否会在未来欧元区救助中重演发表的一系列言论。

在塞浦路斯达成救助协议避免银行业崩溃后，数以千计的学生和银行职员在塞浦路斯首都抗议，银行为防止挤兑而处于关闭。

6月英债期货 结算价涨38个跳动点，至118.56，德债期货 升10个跳动点。

有策略师表示，英国不属于欧元区给了英债竞争优势，但不应过分解读走势。

英国10年期公债 收益率跌近2个基点，至1.79%，较可比德债利差收窄2个基点，报45个基点。(完)

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