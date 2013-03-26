英国债市：英债期货触及三个月高位，表现优于德债

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦3月26日 - 英国公债周二触及三个月高位，因投资人消化欧元区官员有关塞浦路斯向储户征税的做法是否会在未来欧元区救助中重演发表的一系列言论。
在塞浦路斯达成救助协议避免银行业崩溃后，数以千计的学生和银行职员在塞浦路斯首都抗议，银行为防止挤兑而处于关闭。
6月英债期货 结算价涨38个跳动点，至118.56，德债期货 升10个跳动点。
有策略师表示，英国不属于欧元区给了英债竞争优势，但不应过分解读走势。
英国10年期公债 收益率跌近2个基点，至1.79%，较可比德债利差收窄2个基点，报45个基点。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货