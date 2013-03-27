英国债市：英债触及2013年最高，因担忧塞浦路斯救助的不良影响

路透伦敦3月27日 - 英债周三触及年内最高，受助于德债更大幅度的上涨，因投资者关注塞浦路斯救助可能产生的不良影响。

为避免金融系统崩溃，本周稍早塞浦路斯与国际金主签署了一项痛苦的救助计划，救助条件是对无保存款征税，这引发市场担忧欧元区其他国家的投资者可能开始担心其存款也不安全。

英债和德债连涨第三日，因投资者将资金抽离欧元区较弱国家的债务，买入这两国的公债避险。今日成交清淡，使走势被放大，推动6月英债期货 触及119.20的合约高位。

英债期货 收报119.07，仅略低于上述高位，日内上扬51个跳动点。德债期货 收高70个跳动点，报145.52。

现货市场现，10年期英债收益率 低至1.73%之下，为年内首次，日内回落逾6个基点，且较2月中触及的峰值低50个基点。

分析师称，季度末买盘也提振英债价格。很多追踪特定年期英债指数的基金在指数的平均年期变长后，需要重新调整其持仓。

英国年度经常账赤字为1989年以来最差，一度重创英镑，但对英债影响甚微。投资者将关注明日公布的1月服务业指数，寻找经济是否重新跌入衰退的线索。