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债券 | 2013年 4月 3日 星期三 00:38 BJT

英国债市：英国数据疲弱令英债持稳，尽管避险买盘减弱

路透伦敦4月2日 - 英国指标公债收益率周二持于近五个月低点，此前英国公布的制造业和楼市数据疲弱，令英国央行追加购债的几率增加。

周二公布的调查显示，英国制造业在3月连续第二个月萎缩，韧性较佳的服务业成为英国躲过再一次衰退的最大希望所在。3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)为48.3，仅略高于2月的47.9，且略低于市场预估。

英国央行周二公布,英国2月抵押贷款批准件数为51,653件(预估为54,000件)，为9月来最低水准，1月为54,187件。

分析师表示，数据继续令英国央行承压，促使其在今年扩大量化宽松政策以提振经济，但可能不会是在本周的货币政策会议上采取行动。

6月英债期货 跌4个跳动点，报118.74，德债期货 跌25个跳动点。

现货公债市场，10年期英债 收益率小跌不到1个基点，至1.77%，盘中低见1.74%。

英债较可比德债利差收窄1个基点，报47基点。

英债今日成交量低于均值，因许多市场人士仍在度假。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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