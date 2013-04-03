英国债市：美国数据疲弱提振英债上扬，但新债供应前表现不及德债

路透伦敦4月3日 - 英债周三上扬，跟随德债和美国公债走势，因美国就业和服务业数据疲弱，但英债表现不及可比德债，之后三个月将有大量英债标售。

投资者预计英国央行不会在周四的会议上宣布扩大购债计划规模，限制了英债的涨幅。

6月英债期货 收涨20个跳动点，至118.94，在数据显示，美国企业3月招聘速度为五个月来最慢，以及服务业成长放缓后，英债价格攀升。

可比德债期货 日内上扬28个跳动点。

10年期英债收益率 回落2个基点，报1.755%，上周曾跌至11月13日以来最低1.709%。

复活节后交投沉闷，成交量较平日萎缩，使市场走势被放大。

巴克莱的固定收益策略师Moyeen Islam称，“从供应日程来看，从下周开始，将有大量新债入市，且目前缺乏QE计划。”

下周，英国债务管理局将标售总计51亿英镑的公债。