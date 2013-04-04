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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 23:56 BJT

英国债市：英债收益率触及数月低点，因欧洲央行为降息敞开大门

路透伦敦4月4日 - 英债收益率周四触及数月低点，跟随德债走势，此前欧洲央行总裁德拉吉为可能早至下个月就降息敞开了大门。

德拉吉表示，欧洲央行“准备采取行动”提振受衰退打击的欧元区经济。德拉吉在欧洲央行维持利率在纪录低点0.75%后举行的记者会上表示,月底政策会议上进行了广泛的讨论，一致决定维持政策不变。

但德拉吉补充道，欧洲央行正在仔细研究经济环境，因尚不确定欧元区经济是否将复苏。

10年期英债收益率 尾盘下挫3.5个基点，报1.72%，盘中触及11月13日来最低1.695%。

20年期和30年期英债收益率也触及四个月低点。

6月英债期货 收涨32个跳动点，至119.26，在英国央行一如预期反对向迟滞的经济挹注更多资金后，该期货跌至日低118.88。

可比德债期货 日内上扬44个跳动点。

下周，英国债务管理局将标售总计51亿英镑的公债。

10年期英债/德债收益率差 收紧4个基点，至47个基点。(完)

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