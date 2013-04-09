英国债市：英债走低，因10年期英债标售结果疲弱

英国热股：Imagination股价狂跌逾60%，因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
* 三周来首次常规英债标售需求疲弱
* 工业产出数据暗示英国经济复苏
* 英国央行政策委员费希尔仍预计存在小幅购买英债的可能性
路透伦敦4月9日 - 英债周二连续第二日走低，因10年期英债标售和欧洲其他国家的公债发行需求疲弱，重压英债价格。
在上周五触及七个月低位1.626%之后，今日1530 GMT，10年期英债收益率 攀升至约1.74%。10年期英债/德债收益率差扩阔逾1个基点，至略高于47个基点。
今日盘中，英债收益率一度上扬逾6个基点，但在美国市场开盘后，美国公债上扬，英债削减跌幅。
6月英债期货 收低36个跳动点，至119.19，可比德债期货 跌28个跳动点。
今日进行的35亿英镑10年期英债标售是市场的主导因素。
今日是近一个月来首次标售常规英债，也是英国债务管理局新财年的首次英债标售，在此之前，英债价格在周一和周二稍早大幅走低。
需求不及2月21日的标售。今日的投标倍数仅为1.68，为11月以来中短期英债标售的最差需求
稍早公布的英国工业产出数据，和零售商和地产估值机构公布的数据显示，英国经济处于复苏的萌芽状态，并暗示英国可能避免出现衰退。
英国英央行货币政策委员费希尔在周二接受采访时称，他支持小规模扩大购债规模。
周三交易可能受国际因素主导，英国无重大数据公布，但市场将开始为未来10天将进行的两批英债标售做准备。(完)
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。