英国债市：英债走低，因10年期英债标售结果疲弱

* 三周来首次常规英债标售需求疲弱

* 工业产出数据暗示英国经济复苏

* 英国央行政策委员费希尔仍预计存在小幅购买英债的可能性

路透伦敦4月9日 - 英债周二连续第二日走低，因10年期英债标售和欧洲其他国家的公债发行需求疲弱，重压英债价格。

在上周五触及七个月低位1.626%之后，今日1530 GMT，10年期英债收益率 攀升至约1.74%。10年期英债/德债收益率差扩阔逾1个基点，至略高于47个基点。

今日盘中，英债收益率一度上扬逾6个基点，但在美国市场开盘后，美国公债上扬，英债削减跌幅。

6月英债期货 收低36个跳动点，至119.19，可比德债期货 跌28个跳动点。

今日进行的35亿英镑10年期英债标售是市场的主导因素。

今日是近一个月来首次标售常规英债，也是英国债务管理局新财年的首次英债标售，在此之前，英债价格在周一和周二稍早大幅走低。

需求不及2月21日的标售。今日的投标倍数仅为1.68，为11月以来中短期英债标售的最差需求

稍早公布的英国工业产出数据，和零售商和地产估值机构公布的数据显示，英国经济处于复苏的萌芽状态，并暗示英国可能避免出现衰退。

英国英央行货币政策委员费希尔在周二接受采访时称，他支持小规模扩大购债规模。