英国债市：英债上涨，因美国数据疲弱和风险厌恶情绪抬头

路透伦敦4月12日 - 英债和德债周五一起大幅攀升，本周大涨，受助于美国数据疲弱，以及投资人对股市和欧元区二线国家公债升势获利了结，带来资金。

美国3月零售销售在三个月来第二次萎缩，4月消费者信心下跌，此为今年初美国调整税务削弱经济动能的迹象。

英国股市富时100指数 下跌0.5%，且担忧欧元区二线国家，也在早盘提振英债表现。欧元区国家财长出席在都柏林举行的会议。

1555 GMT，10年期英债 收益率跌4个基点，至1.73%，和可比德债 收益率差走宽1个基点，至47个基点。

6月英债期货 结算价升46个跳动点，至119.30，可比德债 升68个跳动点。

下周主要事件是周二出炉的通胀数据及周三发布的英国央行会议记录及英国失业率。(完)

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