英国债市：英债小幅上扬，因中美数据疲弱且股市走低

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
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路透伦敦4月15日 - 英债周一上扬，因中美两国疲弱的经济数据引发股价急跌，但由于收益率接近长期低位，投资者缺乏进一步推高英债价格的兴致。
1530 GMT，10年期英债收益率 回落2个基点，报1.71%， 与可比德债 收益率差日内收窄1个基点至46个基点。
Monument Securities固定收益策略师Marc Ostwald称股票和黄金价格走低促使部分投资者重回核心政府公债市场。
周一，金价的大跌之势加速，价格触及2011年2月以来最低，投资者连续第二天削减对商品市场的敞口，因中国公布的数据不及预期，暗示全球经济成长遇阻。
2013年前三个月中国经济复苏意外放缓，工业增加值和投资支出增幅降低，迫使分析师开始调降该国全年成长预期，尽管官方坚称前景利好。
另外，美国数据也令人失望，纽约联储4月制造业指数增速放缓。
这拖累英国和欧洲股市 回落约0.6%。
6月英债期货 小涨18个跳动点，报119.48，表现略强于可比德债期货 。
英债周二将面临进一步挑战，届时英国将公布3月通胀数据，周三英国央行将公布4月政策会议记录。
英国债务管理局周四将标售22.5亿英镑的30年期英债。(完)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。