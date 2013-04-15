英国债市：英债小幅上扬，因中美数据疲弱且股市走低

路透伦敦4月15日 - 英债周一上扬，因中美两国疲弱的经济数据引发股价急跌，但由于收益率接近长期低位，投资者缺乏进一步推高英债价格的兴致。

1530 GMT，10年期英债收益率 回落2个基点，报1.71%， 与可比德债 收益率差日内收窄1个基点至46个基点。

Monument Securities固定收益策略师Marc Ostwald称股票和黄金价格走低促使部分投资者重回核心政府公债市场。

周一，金价的大跌之势加速，价格触及2011年2月以来最低，投资者连续第二天削减对商品市场的敞口，因中国公布的数据不及预期，暗示全球经济成长遇阻。

2013年前三个月中国经济复苏意外放缓，工业增加值和投资支出增幅降低，迫使分析师开始调降该国全年成长预期，尽管官方坚称前景利好。

另外，美国数据也令人失望，纽约联储4月制造业指数增速放缓。

这拖累英国和欧洲股市 回落约0.6%。

6月英债期货 小涨18个跳动点，报119.48，表现略强于可比德债期货 。

英债周二将面临进一步挑战，届时英国将公布3月通胀数据，周三英国央行将公布4月政策会议记录。