英国债市：英债跟随德债上扬，因投资者寻求避险

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透伦敦4月17日 - 英债周三跟随德债和美债上扬，因全球股市和商品价格急跌引发一波避险买盘。
欧洲主要股指连跌第四天，回落1.5%，金价在录得30年来最大两日跌幅后反弹。
英债期货 上扬41个跳动点，至119.72，触及10日收盘高位。10年期英债收益率 回落5个基点，报1.685%。10年期英债/德债收益率差基本持稳在45个基点。
不过，看似市场将保持震荡走势，分析师称，缺乏刺激因素，英债价格无法突破过去六个月建立的区间。
英国央行今日公布的4月会议记录显示，英国央行政策委员间的立场分歧仍和过去一样大，支持扩大刺激规模的委员人数没有增加，仍占少数。
RBC的固定收益策略师表示，市场目前的状况将保持至7月，英国央行新总裁卡尼上任之际，至少在此之前，10年期英债收益率报保持在1.60-1.95%的区间内。
周四将进行的22.5亿英镑2044年到期英债标售将考验市场信心。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。