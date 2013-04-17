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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 00:51 BJT

英国债市：英债跟随德债上扬，因投资者寻求避险

路透伦敦4月17日 - 英债周三跟随德债和美债上扬，因全球股市和商品价格急跌引发一波避险买盘。

欧洲主要股指连跌第四天，回落1.5%，金价在录得30年来最大两日跌幅后反弹。

英债期货 上扬41个跳动点，至119.72，触及10日收盘高位。10年期英债收益率 回落5个基点，报1.685%。10年期英债/德债收益率差基本持稳在45个基点。

不过，看似市场将保持震荡走势，分析师称，缺乏刺激因素，英债价格无法突破过去六个月建立的区间。

英国央行今日公布的4月会议记录显示，英国央行政策委员间的立场分歧仍和过去一样大，支持扩大刺激规模的委员人数没有增加，仍占少数。

RBC的固定收益策略师表示，市场目前的状况将保持至7月，英国央行新总裁卡尼上任之际，至少在此之前，10年期英债收益率报保持在1.60-1.95%的区间内。

周四将进行的22.5亿英镑2044年到期英债标售将考验市场信心。(完)

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