英国债市：尾盘上涨，受美国数据意外疲弱及英国央行官员讲话带动

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月18日 - 英债周四尾盘上涨，因美国公布的制造业数据意外疲弱，且英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)的讲话提振英债，扶助英债跑赢德债。
英债早盘多数时间走势挣扎，但在美国公布大西洋沿岸中部地区制造业活动意外回落后反弹，并在威尔表示有利的物价发展给了英国央行政策制定者更多操作的空间后扩大涨幅。
威尔的讲话之所以重要是因为他一直是央行货币政策委员会中反对进一步实施货币刺激政策的六位委员之一。
英债期货 上扬18个跳动点，至119.90，表现优于德债期货，且逼近本月稍早触及的七个月高位。
10年期英债收益率 回落2.5个基点，报1.66%。10年期英债/德债收益率差收窄2个基点，报10日低位43个基点。
今日英国标售的22.5亿英镑2044年到期英债需求不错，但算不上强劲，投资人投标倍数为1.69。(完)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。