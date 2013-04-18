英国债市：尾盘上涨，受美国数据意外疲弱及英国央行官员讲话带动

路透伦敦4月18日 - 英债周四尾盘上涨，因美国公布的制造业数据意外疲弱，且英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)的讲话提振英债，扶助英债跑赢德债。

英债早盘多数时间走势挣扎，但在美国公布大西洋沿岸中部地区制造业活动意外回落后反弹，并在威尔表示有利的物价发展给了英国央行政策制定者更多操作的空间后扩大涨幅。

威尔的讲话之所以重要是因为他一直是央行货币政策委员会中反对进一步实施货币刺激政策的六位委员之一。

英债期货 上扬18个跳动点，至119.90，表现优于德债期货，且逼近本月稍早触及的七个月高位。

10年期英债收益率 回落2.5个基点，报1.66%。10年期英债/德债收益率差收窄2个基点，报10日低位43个基点。