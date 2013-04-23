英国债市：英债跟随德债走低，因寄望贷款融资机制调整将有助于英国

路透伦敦4月23日 - 英债周二走低，跌幅超过可比德债，因投资者投资者越发乐观地认为，当局将会宣布一项可能提振英国经济的信贷机制调整。

英国央行周二稍早称，将在周三0500 GMT宣布贷款融资计划的调整举措。

央行未提供进一步细节，但知情人士称，机制覆盖的范围将扩大，贷款年期将被延长。

英债期货 收跌41个跳动点，报119.69。可比德债期货 回落26个跳动点。

英债基本未受本财年英债发行规模被小幅上修的消息影响。

英国债务管理局将2013/14年英债发行规模从上月宣布的1,510亿英镑上调至1,557亿英镑。

10年期英债收益率 上扬4个基点，报1.694%，与可比德债收益率差扩阔3个基点，至近45个基点。