英国债市：英债跟随德债走低，因寄望贷款融资机制调整将有助于英国

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透伦敦4月23日 - 英债周二走低，跌幅超过可比德债，因投资者投资者越发乐观地认为，当局将会宣布一项可能提振英国经济的信贷机制调整。
英国央行周二稍早称，将在周三0500 GMT宣布贷款融资计划的调整举措。
央行未提供进一步细节，但知情人士称，机制覆盖的范围将扩大，贷款年期将被延长。
英债期货 收跌41个跳动点，报119.69。可比德债期货 回落26个跳动点。
英债基本未受本财年英债发行规模被小幅上修的消息影响。
英国债务管理局将2013/14年英债发行规模从上月宣布的1,510亿英镑上调至1,557亿英镑。
10年期英债收益率 上扬4个基点，报1.694%，与可比德债收益率差扩阔3个基点，至近45个基点。
今日公布的数据显示，去年英国预算赤字小幅回落，但仍是预算赤字最高的主要发达国家之一。(完)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。